Australsk jubel: Barty tok sin første Wimbledon-tittel

Tsjekkiske Plísková og australske Barty entret en fullsatt centercourt til stående ovasjon, før de begge skulle ut i sin første Wimbledon-finale noensinne. Der viste Barty til slutt hvorfor hun er rangert som nummer én i verden, og vant finalen med sifrene 6-3, 6-7 (4-7), 6-3.

Det gjorde hun 50 år etter at Yvonne Goolagong ble Wimbledon-mester. Barty har som Goolagong røtter i den australske urbefolkningen og har i årets turnering brukt en drakt inspirert av den Goolagong brukte i 1971.

Verdenseneren tok tak i taktpinnen fra første serve. Hun var lørdag den første australske kvinne i en Wimbledon-finale på 40 år, og hun kom ut i et forrykende tempo.

Australieren tok hele tolv strake poeng og startet kampen med vanvittige tre blanke game. Tsjekkiske Plisková, som hadde tapt bare ett sett på sin ferd mot sin første Wimbledon-finale, fikk det dermed fryktelig tøft allerede i det første settet. Barty tok settet enkelt med sifrene 6-3.

Slo tilbake

Barty fikk det derimot tøffere i det andre settet, selv om det startet bra for Barty. Australieren brøt den fryktinngytende serven til 21 centimeter høyere Plisková allerede i andre forsøk. Nøyaktig ti år etter at hun vant juniorutgaven av turneringen, så det ut til at hun stormet mot sin første Wimbledon-tittel.

Men Plisková våknet endelig fra dvalen og spilte seg for alvor inn i kampen. Med en smilende Tom Cruise på tribunen brøt 28-åringen Barty og tok tilbake føringen i settet. Spillerne fulgte hverandre tett de resterende gamene, og de måtte ut i et tiebreak for å kåre vinner. Der var det tsjekkeren som dominerte fra start til slutt og innkasserte det viktige andre settet med 7-6 (7-4).

I det tredje settet var det derimot tilbake til oppskriften fra det første. De tre første gamene gikk alle i favør den australske favoritten. Plisková hadde lite å stille opp ned, når Barty brukte alle verktøyene i tennis-kassen sin.

Australieren fikk det tilsynelatende enkelt og servet hjem tittelen med sifrene 6-3.

Lørdagens Grand Slam-tittel er den andre i rekken for Ashleigh Barty. Den første kom i Roland-Garros i 2019. Hennes beste resultat fra Wimbledon fra før var en 4.-rundeexit i 2019. 25-åringen befestet, med lørdagens triumf sin posisjon som verdens beste kvinnelige tennisspiller for øyeblikket.

