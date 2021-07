Tampa Bay Lightning sikret seg endelig Stanley Cup-trofeet

Avgjørelsen kom onsdag kveld lokal tid i Tampa i den femte av sju potensielle finalekamper.

Oppgjøret var målløst helt fram til 13.27 i andre periode, da David Savard fikk stå ganske umarkert og fyrte av et skudd som Ross Colton styrte inn bak målvakt Carey Price. Den ledelsen beholdt blåtrøyene fra Florida kampen ut.

– Dette er utrolig. Det er en klisjé å si, men jeg har ikke ord, sier Lightining-kaptein Steven Stamkos til NHL.com.

Laget hans er det niende som tar tittelen to år på rad, og det har ikke skjedd siden Pittsburgh Penguins vant i 2016 og 2017.

Før onsdagens kamp sto det 3–1 til Tampa Bay Lightning i kamper. Montreal Canadiens vant på overtid i kamp nummer fire, etter at finalemotstanderen hadde vunnet til dels overlegent i de tre første oppgjørene. Med Lightning-seieren onsdag var det ikke behov for de to siste kampene.

Norges for tiden eneste NHL-spiller, Mats Zuccarello, og hans Minnesota Wild kom seg videre fra gruppespillet i Stanley Cup, men ble slått ut av Vegas Golden Knights i første runde i utslagsspillet.

