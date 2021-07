Laserpenn og ekstra ball på banen i fokus etter Englands semifinaleseier

På bildene etter hendelsen kunne man klart se at Schmeichel ble lyst i ansiktet med laserpenn. Schmeichel reddet for øvrig straffeforsøket, men Kane satte returen som sendte England til sin første EM-finale noensinne.

Den danske midtstopperen Jannik Vestergaard hevdet etter kampen at han hadde sett flere laserpenner i løpet av kampen.

– Jeg vet ikke om det ble gjort ved straffesparket, men jeg la merke til at det skjedde allerede i førsteomgang. Det var flere ting som ikke var helt rettferdig fra tilskuerne, sa han ifølge VG.

I oppspillet før straffen var det også uregelmessigheter i spill. Raheem Sterling passerte nemlig en annen ball på banen på vei inn i feltet der han ble felt.

Danmark-trener Kasper Hjulmand var ikke imponert over dommerarbeidet.

– Fem sekunder før Sterling løp forbi den ekstra ballen var jeg borte ved fjerdedommeren for å si fra om at det var en ball for mye på banen. Ved en annen anledning var de raske med å stoppe spillet da det var to baller på banen, sa han.

(©NTB)