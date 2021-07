Enorm opphenting av håndballjentene ga uavgjort mot Frankrike

Frankrike vant den første omgangen 18-10, mens Norge vant den andre med samme sifre. Dermed endte det uavgjort i en kamp der begge lag hadde store sjanser til å knipe seieren på tampen.

Da var Györ-målvaktene Silje Solberg og Amandine Leynaud strålende i hvert sitt mål.

På flyet til Japan tar Norge med seg tryggheten om at laget er ypperlig når ting fungerer, men også en nyttig påminnelse om at ting ikke går av seg selv.

Det skjedde 19 dager før åpningskampen i OL mot Sør-Korea.

Rollebytte

Frankrike var ute etter revansj for fjorårets finaletap i EM, men fikk juling i lagenes første møte søndag. Da vant Norge 30-21 etter seks måls ledelse ved pause. Tirsdag var det totalt rollebytte i første omgang, og halvveis jublet hjemmelaget for åtte måls ledelse etter en oppvisning.

Camilla Herrem ville ikke være med på det og førte an da Norge tok grep og vendte kampen. I løpet av de første åtte minuttene av 2. omgang ble Frankrikes ledelse halvert, og i løpet av de neste åtte minuttene ble den borte. Etter 46 minutter utlignet Herrem til 23-23 med sitt sjuende mål på like mange forsøk.

To minutter senere tok Norge ledelsen for første gang, og en stund så de norske ut til å skulle stikke fra. Denne gang var det Frankrike som samlet seg og slo tilbake.

Sjokkåpning

Frankrike sjokkåpnet, og Thorir Hergeirsson tok timeout på stillingen 3-0 til hjemmelaget etter snaut fem minutter. Det ble også 4-0, og først på den åttende norske avslutningen ble det mål, da Kari Brattset Dale reduserte til 1-4 etter sju minutter.

En straffe fra Nora Mørk og keeper Silje Solbergs scoring i tomt bur fulgte, og det så ut som de norske hadde våknet for alvor. Så overtok hjemmelaget igjen. 9-4 etter et kvarter ble til 13-6 etter 20 minutter og 18-10 ved pause.

Kampen virket avgjort, men var det ikke på noen måte. Ledelsen ble spist opp på litt over halve den andre omgangen, før Frankrike hengte seg på igjen og sørget for at to av OL-favorittene begge kan reise østover med et brukbart resultat i generalprøven.

Norge møter Sør-Korea, Angola, Montenegro, Nederland og Japan i gruppespillet i OL.





