Argentina videre til finale etter straffesparkkonkurranse – keeper Martínez ble den store helten

Argentina tok ledelsen etter seks minutter. Giovani Lo Celso fant Lionel Messi i 16-meteren med en fin pasning. Den lille magikeren danset rundt med Colombia-midtstopper Yerry Mina, før han ga ballen videre til Lautaro Martínez, som fra rundt tolv meter trillet ballen kontrollert ned i venstre hjørne.

Colombia var nær en utligning nesten umiddelbart, men Juan Cuadrado klarte ikke å overliste en god Emiliano Martínez i Argentinas mål.

Gultrøyene traff metallet to ganger på under ett minutt etter rundt 35 minutters spill. Like før hvilen holdt Nicolas Gonzalez på å øke den argentinske ledelsen, men lagene gikk til pause på stillingen 1–0.

Colombia utlignet med et flott mål etter 60 minutter. Etter en flott stikker fra egen halvdel kom den raske vingen Luis Diaz seg foran Argentina-stopper German Pezzella. Fra spiss vinkel fikk han lagt ballen rundt Martínez og i motsatt hjørne.

Et lite kvarter senere var Colombia-keeper David Ospina heldig. Etter å ha bommet helt på en utrusning, lå målet plutselig åpent foran Angel di Maria og Lautaro Martínez. Kun en heroisk blokkering på linjen fra Wilmar Barrios hindret et argentinsk ledermål.

Noen minutter senere var Messi frampå med et skudd i stolpen. Ingen av lagene klarte å score før full tid, og kampen ble dermed avgjort på straffesparkkonkurranse.

Der var Martinez svært god. Keeperen reddet tre straffer, først fra Davinson Sánchez og deretter fra stopperkollega Mina. Da Edwin Cardona ble nødt til å score for å unngå nederlag, gikk Martinez riktig vei nok en gang.

Dermed blir det Argentina som møter Brasil i finalen på Maracanã søndag. Da kan Messi vinne sitt første seniortrofé med hjemlandet.





