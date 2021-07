Tirsdagens TV-sport, time for time

13.00: Sykkel. Tour de France, etappe 10. Albertville–Valence, 186km. Flat etappe etter mandagens hvile. (TV2/Eurosport1)

14.00: Sjakk. Norgesmesterskapet 2021, runde fem (Direktesport)

14.30: Tennis. Wimbledon, dag åtte. Kvartfinaler for damer, og kvartfinaler i double for menn. Med Casper Ruud, etter at han og makkeren vant sin kamp mandag kveld på walkover. Spiller tredje kamp på bane 11 i ettermiddag. (Discovery+, Eurosport Norge)

15.00: Svømming. NM Langbane 2021. Finalesesjon – dag 4. Forsøkene til finalene starter 09.00. (Direktesport)

16.20: Orientering. VM, mellomdistanse kvinner. Andrine Benjaminsen og Marie Olaussen løper for Norge. (NRK1)

18.00: Orientering. VM, mellomdistanse menn. Olav Lundanes, Eskil Kinneberg, Kasper H. Fosser og Magne Dæhli løper for Norge. Gode medaljesjanser. (NRK1)

19.00: Håndball. Frankrike–Norge. Norge åpnet OL-oppkjøringen med 30-21-seier over Frankrike søndag, og fortsetter oppkjøringen med ny treningskamp. (TV2)

21.00: Fotball. EM-semifinale nr. 1. Italia–Spania på Wembley. Italia har imponert stort så langt, mens Spania på sett og vis har hanglet seg videre. (TV2)

03.00: Fotball. Copa America. Semifinale nummer to mellom Argentina og Colombia. Vinneren møter Brasil i finalen på legendariske Maracana i Rio.