Rekdals søte revansj – HamKam herjet med Start og vant

HamKam gikk ut i 100 og hadde flere store muligheter i den første omgangen, før de fikk hull på byllen etter 35 minutter. Kristian Eriksen kunne enkelt sette inn 1–0 etter at Start-keeper Jonas Deumeland bommet i det han skulle bokse ballen.

2–0 var et faktum etter 52 minutter. Eriksen brøt på Starts halvdel og fant Morten Bjørlo, som på lekkert vis ventet ut Deumeland og plasserte ballen lekkert i hjørnet.

Og det gikk fra vondt til verre for Start bare to minutter senere. Bjørlo fant Ruben Alegre, som hamret løs fra distanse. Dermed sto det 3–0 til HamKam.

Reduseringen kom etter 64 minutter, da Eirik Schulze stanget ballen i mål etter innlegg fra Eman Markovic. Albert Berisha feide all tvil av banen på overtid, da han satte inn 4-1.

Seieren gjør at «Kamma» fortsatt leder 1. divisjon. 23 poeng på de første ti kampene gjør at Rekdal og co. fortsatt ligger tre poeng foran 2.-plasserte Jerv, som slo Åsane 1-0 borte.

Lang måltørke

Der det til vanlig scores mål over en lav sko i 1. divisjon, tok det hele 26 minutter før mandagens første mål var et faktum. Elias Hoff Melkersen fikk æren av å score rundens første mål da han satte inn 1-0 for Ranheim mot Ull/Kisa borte. Det oppgjøret endte 1-1.

I toppoppgjøret på Fredrikstad stadion tok KFUM ledelsen etter 27 minutter. Venstreback Fredrik Dahl fikk drømmetreff fra 20 meter og hamret ballen i krysset fra 18–19 meter. 69 minutter var spilt da Nicolay Solberg knallhardt stanget inn 11 etter en corner, før FFK hadde snudd det åtte minutter senere da Thomas Drage klinket inn 2-1 på helvolley. Det ble også sluttresultatet.

Bryne, som var nummer to foran runden, røk 1-4 for Raufoss, mens Sogndal skuffet stort på Fosshaugane og bare klarte 1-1 hjemme mot Strømmen, etter en sen utligning.

Stjørdals-Blink scoret på to straffer, slo Grorud 2-0 og sikret seg tre viktige poeng. De er fremdeles sist i 1. divisjon, men har nå kun poenget opp til Ranheim på kvalikplass.

