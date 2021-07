Ødegaard etter Arsenal-exiten: – Tusen takk

Ødegaard spilte 20 kamper og scoret to mål for Arsenal. I et innlegg på Instagram takker han av etter et halvt år i klubben.

«Tusen takk for de siste seks månedene», skriver Norges landslagskaptein.

[ Delaney og Dolberg sendte Danmark til himmels – klare for semifinale på Wembley ]

Han legger til at Arsenal alltid vil ha en plass i hjertet hans. Ødegaard takker alle for velkomsten han fikk.

«Tusen takk også til fansen. Selv om dere ikke var på stadion, følte jeg at dere var med meg hele tiden».

Hans siste Arsenal-kamp var mot Brighton 23. mai. Der noterte han seg for en målgivende pasning.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her