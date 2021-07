Det er ikke mulig å ha med seg like mange spillere i troppen til et OL som til et VM eller EM, og Hergeirsson måtte derfor utelate noen.

Den største profilen som ikke fikk plass i troppen er Arntzen.

– Det er litt tøft akkurat nå og selvfølgelig veldig kjedelig. Jeg er så klart skuffet, og hadde veldig lyst å være med. Det er mange gode spillere og sånn ble det denne gangen, sier Arntzen til Dagbladet.

– Det sier litt om konkurransesituasjonen. Det er sterke spillere, og for å si det sånn var det 19 spillere i en beinhard kamp om en plass blant de 15 som skal til OL, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Kaptein Oftedal: Bittersøtt

Landslagssjefen sier det ikke handler om at spillerne som ikke får en plass ikke er gode nok.

– Det er en veldig sterk tropp. Men så vet vi at det ikke gir noe automatisk gratis seire å ha en sterk tropp, så vi må bygge stein for stein og være ydmyke, sier Hergeirsson.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal er soleklar i OL-troppen. Hun sier det er bittersøtt å bli tatt ut når lagvenninner får den tunge beskjeden om at de må bli hjemme.

– Det bygger seg opp til uttaksdagen, og det blir litt blandede følelser siden vi er så nær både de som er glade og lei seg. Det blir bittersøtt, sier landslagskapteinen.

En annen stor profil i OL-troppen, Nora Mørk, sier det har vært en lang vei fra Rio, der forrige OL ble arrangert, til Tokyo.

– Jeg synes det var tungt i fjor da de ble utsatt, men jeg føler meg bra nå. Så jeg er klar. Det er klart det er litt ambivalent, det er mange som er overlykkelige over å få lov til å være med, mens skuffelsen er stor for andre, sier Mørk.

Centimeter unna

På spørsmål om hvor nærme Arntzen var å få en plass i troppen, svarte Hergeirsson med å spørre om journalisten ville ha det i centimeter?

– Det er et spørsmål jeg ikke kan svare på. Det er tett som bare det, sier Hergeirsson.

Håndballjentene spiller sin første kamp i OL 25. juli. Før det venter oppkjøringskamper mot blant annet Frankrike og Sverige.

Her er hele troppen:

Målvakter: Katrine Lunde (Vipers), Silje Solberg (Györ)

Kantspillere: Camilla Herrem (Sola HK), Marit Røsberg Jacobsen (Team Esbjerg), Sanna Solberg-Isaksen (Team Esbjerg)

Bakspillere: Kristine Breistøl (Team Esbjerg), Veronica Kristiansen (Györ), Nora Mørk (Vipers), Stine Bredal Oftedal (Györ), Henny Reistad (Team Esbjerg), Stine Ruscetta Skogrand (Herning-Ikast Håndbold), Marta Tomac (Vipers)

Linjespillere: Kari Brattset Dale (Györ), Marit Malm Frafjord (Team Esbjerg), Vilde Ingeborg Johansen (Herning-Ikast Håndbold).