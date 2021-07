Slovensk seier på 7. etappe i Tour de France

Det var knyttet spenning til hvorvidt Mathieu van der Poel kom til å klare å beholde den gule ledertrøyen etter fredagens etappe. Det greide han.

Fjorårsvinner Tadej Pogacar var nok den alle ventet skulle ta tak i sammenlagtkampen fredag, men han og laget fulgte ikke med da bruddet gikk, og UAE måtte brenne masse krefter på å prøve å holde følge. De tapte til slutt mye tid til lederen.

Matej Mohoric ble til slutt alene i fronten da han stakk fra bruddkameratene, og sloveneren kom alene i mål.

Fredagens etappe inneholdt for første gang i årets ritt kupert terreng for rytterne. Et sterkt brudd kom seg tidlig av gårde, blant dem var storkanonen Vincenzo Nibali, og noe overraskende, sammenlagtleder Mathieu van der Poel.

Spurtkongen Mark Cavendish var også med i bruddet for å ta den innlagte spurten. Han slapp seg tidlig ned til hovedfeltet etter å ha tatt 20 poeng.

Mathieu van der Poel beholder den gule ledetrøya.

Lørdag er det duket for en ordentlig fjelletappe for rytterne.