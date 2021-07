Warholm: - Jeg var lei av å høre om den verdensrekorden

Det er åtte hundredeler under Kevin Youngs rekord på 46,78 fra OL i 1992. Warholm utklasset konkurrentene foran kokende Bislett-tribuner og slo nærmeste konkurrent Alison dos Santos fra Brasil med 58 hundredels sekund.

– Det er en så syk følelse. Jeg var rett og slett dritlei av å høre om den verdensrekorden, og i dag bestemte jeg meg for at nå gidder jeg ikke mer, nå skal jeg slette den. Så gjorde jeg det på hjemmebane. Det blir ikke bedre, sa han til NRK etter å ha feiret med supporterne.

– Jeg klarte det jeg skulle gjøre. Det var det å holde fokus på arbeidsoppgavene som var det viktigste, ikke å tenke tid og forventninger, men å springe fortest mulig. Det klarte jeg.

Fortjener det

Warholm parkerte resten av feltet i Diamond League-stevnet. Yasmani Copello på tredjeplass var slått med godt over ett sekund.

– Dette er kjempekjekt. Vi visste det var muligheter for rekord, men det er sjelden at de kommer på bestilling, sa trener Leif Olav Alnes til NRK.

Hovedpersonen fortalte litt om alt arbeidet som ligger bak, mye av det lagt ned nettopp på Bislett.

– I rommet der vi gjør oss klare så jeg i søppelbøtta, og der lå samlingen av proteindrikker og sjokoladebarer jeg har brukt de tre siste månedene under trening her på Bislett. Da tenkte jeg at jeg fortjener det her, sa han til NRK.

Spenning

Det var knyttet stor spenning til Warholms sesongåpning på Bislett.

25-åringens personlige rekord, som også var europarekord, lød på 46,87. Det var inntil forrige helg tidenes nest raskeste tid på distansen. Da løp amerikanske Rai Benjamin på tiden 46,83 under amerikanernes OL-uttak i Eugene.

Benjamins skremmeskudd var kun fem hundredeler bak verdensrekorden til landsmannen Kevin Young, som hadde stått siden før Warholm og Benjamin ble født.

Det ligger an til å bli en forrykende duell de to imellom under OL i Tokyo senere i sommer. Allerede under Diamond League-stevnet i Monaco 9. juli får friidrettspublikummet en forsmak. Der skal både Warholm og Benjamin løpe.

Warholm vant VM-gull i både 2017 og 2019. En tittel i OL vil gjøre samlingen komplett.









(©NTB)