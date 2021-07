Ruud videre i double – endelig seier på Wimbledon-gresset

Ruud røk ut i første runde i singleturneringen, men hadde større hell i double torsdag. Sammen med sin svenske makker vant han 2-1 i sett over den spanske duoen Feliciano og Mark Lopez.

Nordmannen og svensken vant første sett 7-5, men tapte det neste 4-6. Det avgjørende tredjesettet ble en kraftanstrengelse, der Ruud og Göransson til slutt vant 11-9.

Etter to timer og 24 minutter kunne Ruud juble for sin og familiens første seier på det ærverdige tennisanlegget sørvest i London.

Vitset om det

– Vi venter fortsatt på den første seieren her i Wimbledon, for hele familien. Pappa greide ikke å vinne her i sin karriere, og det er noe vi har hatt litt interne vitser om. Dessverre har jeg ikke fått det til jeg heller, sa Casper Ruud til NTB etter sitt 1.-rundetap i single tirsdag.

Da ble australske Jordan Thompson for sterk i en femsettskamp.

– Jeg føler meg bedre på gress enn tidligere. Jeg kjenner ballen bedre og forstår litt mer av bevegelsesmønsteret og hvordan man skal spille på underlaget, sa han til NTB.

Dagen etter ble det seier sammen med Göransson, som er en nesten ny makker for Ruud.

Ny makker

– Jeg tok kontakt med ham under Roland-Garros, og så prøvde vi oss sammen under turneringen på Mallorca nylig. Jeg tenkte det ville være gøy med et norsk-svensk doublepar i en Grand Slam-turnering, sa Ruud etter torsdagens kamp.

Duoen tapte sin første kamp sammen på Mallorca, men i Wimbledon ble det avansement.

Ruuds første seier på Wimbledon-gresset i single må vente til neste år, men Ruud og Göransson er klare for 2. runde i double. Der blir motstander vinnerne av oppgjøret mellom Salvatore Caruso/Alejandro Davidovich Fokina og Kevin Krawietz/Horia Tecau, som er oppsatt sent torsdag kveld.

André Göransson/Casper Ruud, Sverige/Norge – Feliciano Lopez/Marc Lopez, Spania 7-5, 4-6, 11-9.