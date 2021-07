Med publikum tilbake skapte Vålerenga fest

Like før pause viste igjen Henrik Udahl at han kan score mål. Han dempet et innlegg fra Christian Borchgrevink med foten før han hamret den i nærmeste hjørne.

Dermed kunne han motta hyllesten fra de snaut 4000 tilskuerne på Intility.

Dobbelt-scoring

Etter 65 minutter skulle Udahl lykkes igjen. Amor Layouni kom gjennom og sendte av gårde et skudd. Kristiansen reddet, men på returen ventet Udahl som enkelt satte inn 2-0.

- Det er vel første gang jeg spiller foran et publikum, så dette var stort for meg, sier Henrik Udahl til Eurosport.

En halvtime før slutt skulle Vålerenga igjen få juble for scoring. Borchgrevink bøyde et frispark fra rundt 20 meter over muren og i hjørnet.

Thiago Holms sålefinte

Odin Thiago Holm ble byttet inn for Vålerenga like etter 3-0-målet, og unggutten svarte med å finte keeper Kristiansen før han sendte ballen inn i det åpne målet. Holm hadde vært på banen i to minutter.

Etter meniskoperasjonen i vinter har han bygget seg gradvis opp. Han feiret scoringen med dobbelt salto.

Etter 80 minutter reduserte Sarpsborg. Ivan Näsberg var uheldig og sendte ballen i eget mål i et klareringsforsøk.

Resultatet betyr at Vålerenga tok seg forbi Kristiansund og opp på 3.-plass. Sarpsborg ligger på 11.-plass.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Sarpsborg 4-1 (1-0)

Intility arena: 3893 tilskuere.

Mål: 1-0 Henrik Udahl (43), 2-0 Udahl (65), 3-0 Christian Dahle Borchgrevink (70), 4-0 Odin Thiago Holm (75), 4-1 Ivan Näsberg (selvmål 80).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Jonatan Tollås Nation, Vålerenga, Joachim Thomassen, Nicolai Næss, Sarpsborg.

Vålerenga (4-3-3): Kristoffer Klaesson – Christian Dahle Borchgrevink, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe – Henrik Bjørdal (Jacob Emile Dicko Eng fra 88.), Fredrik Oldrup Jensen, Osame Sahraoui (Seedy Jatta fra 73.) – Tobias Christensen, Henrik Udahl (Mathias Johnsrud Emilsen fra 89.), Amor Layouni (Odin Thiago Holm fra 73.).

Sarpsborg (3-4-3): Anders Kristiansen – Magnar Ødegaard, Bjørn Inge Utvik, Ben Karamoko (Sebastian Jarl fra 78.) – Eirik Wichne (Sulayman Bojang fra 56.), Nicolai Næss, Emil Pálsson (Laurent Mendy fra 69.), Joachim Thomassen – Anton Salétros, Steffen Lie Skålevik, Joachim Soltvedt (Kristian Fardal Opseth fra 69.).