Forsvarstabber kostet Mjøndalen dyrt – Bakenga fortsetter scoringsformen

Etter 40 minutter våknet kampen virkelig til liv Etter en fartsfylt første omgang fikk Odd servert 1-0 da Mjøndalen-keeper Makani misset på et tilbakespill fra Sondre Solholm Johansen.

Ballen trillet under foten til keeperen, som ikke klarte å hindre ballen i å trille i mål. En uheldig Solholm Johansen fikk registrert selvmålet.

Det skjer ikke så ofte, sa Solholm Johansen til Discovery i pausen etter målet som lignet veldig på Spanias baklengsmål i EM-kampen mot Kroatia tidligere i uka.

I fokus på ny

Eliteserien fotball 2021: Mjøndalen-Odd 1-2 Mjøndalens keeper Sosha Makani trøstes etter kampen. (Terje Bendiksby/NTB)

– Jeg vet ikke hva som skjedde. jeg må si unnskyld til våre fans, spillere og trenere, sa Makani etter kampen.

Han la til at han ikke vet hva som var grunnen, men at han tar på seg skylden for tapet.

– Det var jeg som tapte i dag. Våre fans, spillere og trenere vant, sa keeperen.

Tidlig i 2. omgang var keeperen igjen i fokus. Makani klarerte et Odd-innlegg med foten, men ballen traff armen til lagkamerat Markus Nakkim, og dommeren pekte på straffemerket.

– Jeg blir ikke klok på denne handsregelen. Han roper at han har ballen, og da er det naturlig for meg å strekke hendene i været. Han har reddet oss mange ganger før, så vi står bak ham, sa Nakkim om baklengsmålene.

Målmaskin

Mushaga Bakenga omsatte straffesparket og scoret dermed sitt sjuende mål på de siste fire kampene. Scoringen var hans niende for sesongen.

– Det var tungt i dag. Jeg er stolt, sa Bakenga.

– Første omgang var den beste borteomgangen vi har spilt siden jeg kom hit, la han til.

Han hyllet midtbanen etter seieren.

– Fantastisk bortekamp. Jeg er veldig glad for at jeg får spilt med tre stykker som så vidt har startet karrierene sine, som allerede har nådd så langt.

Etter 88 minutter var han svært nære ved å sette sitt annet mål for dagen, men centimeterne var ikke på trønderens side.

Det er knyttet stor spenning til fremtiden til Bakenga. Han kan forlate Odd vederlagsfritt etter sesongen.

Redusering

Mjøndalen reduserte i det 67. minutt ved Shuaibu Ibrahim. Et innlegg fra venstre fant foten til nigerianeren som satte ballen i mål via stolpen.

Nærmere kom ikke Mjøndalen, som måtte se at forsvarstabbene ble utslagsgivende.

Trener Vegard Hansen var svært misfornøyd med første omgang.

– Vi er altfor dårlige i første omgang. Helt skrekkelige, sa han til Discovery.

Resultatet betyr at Odd rykket opp til 6.- plass på tabellen, og fortsatte den ubeseirede rekken. De har nå spilt fire kamper uten tap. Mjøndalen fortsatt er på 14.- plass.

Odd tar imot formsvake Rosenborg hjemme i neste kamp. Mjøndalen møter Lillestrøm på Åråsen.

KAMPFAKTA

Eliteserien menn torsdag, 10. runde:

Mjøndalen – Odd 1-2 (0-1)

Consto Arena: 1350 tilskuere.

Mål: 0-1 Sondre Solholm Johansen (selvmål 40), 0-2 Mushaga Bakenga (str. 50), 1-2 Shuaibu Lalle Ibrahim (67).

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand.

Gult kort: William Sell, Mjøndalen, Gilli Rólantsson, Sondre Rossbach, Odd

Mjøndalen (4-3-3): Sosha Makani – William Sell (Fredrik Brustad fra 46.), Markus Nakkim, Sondre Solholm Johansen, Nikolas Walstad – Stian Aasmundsen, Christian Gauseth (Isaac Twum fra 46.), Ole Amund Sveen (Tonny Brochmann fra 60.) – Lars Olden Larsen, Benjamin Stokke (Shuaibu Lalle Ibrahim fra 60.), Martin Rønning Ovenstad (Magnus Bækken fra 77.).

Odd (4-3-3): Sondre Rossbach – Gilli Rólantsson (Espen Ruud fra 72.), Odin Bjørtuft, Magnus Lekven, John Kitolano – Joshua Kitolano, Filip Rønningen Jørgensen, Markus André Kaasa (Solomon Owusu fra 86.) – Kristoffer Larsen (Tobias Lauritsen fra 85.), Mushaga Bakenga, Sander Svendsen (Conrad Wallem fra 71.).

Senere kampstart: Vålerenga - Sarpsborg 08.