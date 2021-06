Jakob Ingebrigtsen løper ikke under Bislett Games

Det bekrefter Norges Friidrettsforbund i en pressemelding onsdag.

– Jakob våknet med vondt i halsen, og det er konstatert at han har fått en halsbetennelse, sier trener Gjert Ingebrigtsen i en uttalelse.

Den yngste av løperbrødrene Ingebrigtsen skulle til start på den tradisjonsrike drømmemila torsdag. Løpet bærer nå tidligere Bislett-general Svein Arne Hansen.

Ingebrigtsen-brødrene har den siste tiden oppholdt seg på treningsleir i sveitsiske St. Moritz.

Filip stiller på Bislett

Filip Ingebrigtsen skal på sin side løpe 3000-meteren på Bislett, mens eldstebror Henrik nylig ble operert for en lårskade og mister resten av sesongen.

Jakob Ingebrigtsen har vært i forrykende form den siste tiden. 20-åringen satte nylig ny europarekord på 5000 meter under et Diamond League-stevne i italienske Firenze.

Tiden ble råsterke 12.48,45.

Det gjør rogalendingen til et brennhett norsk medaljehåp under sommerens OL i Tokyo. Men der er det foreløpig 1500 meter han prioriterer ettersom det er praktisk vanskelig å løpe både 1500 og 5000 meter på grunn av for tett konkurranseprogram.

Karsten Warholm på 400 meter hekk blir det største norske trekkplasteret på Bislett der det åpnes for 5000 tilskuere.