For 25 år siden bommet han selv på det avgjørende straffesparket da tyskerne triumferte på Wembley og tok seg til en EM-finale de vant.

– Jeg er så glad. Jeg så opp på storskjermen og så David Seaman (keeper på EM-laget i 1996). For lagkameratene fra den gang kommer det alltid til å gjøre vondt, men det er deilig at vi har gitt folk en dag å minnes, sa Southgate til BBC.

Samtidig gjorde han det klart at jobben ikke er gjort.

– Vi har snakket om å gi nasjonen noe å glede seg over, og dette var en slik dag. Spillerne var enorme, og det var tilhengerne også. Det var så god stemning som jeg kan huske på Wembley. Vi fortjente seieren, men jeg måtte være festbrems i garderoben og si at det ikke betyr så mye om vi ikke presterer igjen lørdag, sa han.

– Noen sa til meg at det er første gang på 50 år at England har tatt seg til kvartfinale i første sluttspill etter en semifinale (VM i 2018). Spillerne må fortsette å skrive historie. Det var sang i garderoben, men vi må ikke tro dem som sier at vi er i den lette halvdelen av cupspillet. Det blir vanskelig i Roma, og da har vi ikke publikum i ryggen. Dagens kamp kostet også mye både fysisk og følelsesmessig.