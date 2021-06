Ruud rett ut av Wimbledon – tapte for lavere rangert spiller

Begge de to jaktet sin første seier noensinne i hovedtablået i Wimbledon. Etter fem sett var det til slutt Sydney-fødte Thompson som innkasserte den med settsifrene 7–6 (8-6), 7–6 (7-3), 2-6, 2-6, 6–2.

Ruud spådde en tett og tøff kamp allerede i forkant av oppgjøret mot 78.-rangerte Thompson. Det skulle han få helt rett i. Første runde i den prestisjetunge turneringen var av det dramatiske slaget.

Selv om det endte med en tidlig exit, var ikke pappa Christian direkte misfornøyd med prestasjonen til sønnen i den ærverdige turneringen.

– Det var ganske bra, men det var ikke nok, rett og slett. Han møtte en ganske god spiller i dag, som har langt mer erfaring på gresset enn det Casper har. Jeg synes Thompson var god i dag, og Casper er helt i nærheten, sa trener og pappa Christian Ruud til Eurosport.

Den tidligere tennisprofilen innrømmer at Casper må utvikle flere aspekter ved spillet sitt dersom han skal ha ambisjoner om å prestere bedre på det krevende gressdekket.

– Casper kan utvikle slicen enda mer, den kan bli lavere og enda litt giftigere. Thompson returnerte også bedre enn Casper. Serve og retur er ofte litt nøkkelen på gress, sa Christian Ruud etter kampen.

To tiebreak

Ruud og Thompson innledet kampen med å følge hverandre svært tett i det første settet. Med unntak av en tidlig bruddmulighet for Thompson, bar det første settet preg av god servering og lite dramatikk.

Dermed måtte de to duellantene ut i et nervepirrende tiebreak på gressmatten i London.

Snarøya-gutten fikk den første muligheten til å ta hjem settet på stillingen 6-5, men maktet ikke å stå imot serven til australieren. Thompson tok over initiativet og fikk det avgjørende bruddet som sikret første stikk. Ruud og Thompson fikk hvert sitt servebrudd i det andre settet. Dermed var det duket for nok et tiebreak, og som i det første settet var det australieren som hold hodet kaldest og tok hjem også det settet.

Ruud-show

Ruud spilte seg til tre strake bruddballer allerede på stillingen 1–1 i tredje sett, men maktet ikke å få ballen i mål. Noen game senere skulle det endelig lykkes for nordmannen, som på ny fikk sjansen til å bryte på stillingen 2–2. Derifra så Ruud seg aldri tilbake, og tvang fram et nytt sett med sifrene 6–2.

Ruud fortsatte den gode trenden og brøt australieren allerede ved første mulighet i det fjerde settet. En tydelig frustrert Thompson klarte aldri å bryte en dominant Ruud i flytsonen, som enkelt sikret det fjerde settet med de samme sifrene som i det foregående.

Brutt

Dermed var bordet dekket for en ekte Grand Slam-thriller i femte og avgjørende sett. Der var det Thompson som tidlig tok føringen og sikret seg det viktige servebruddet. Australieren inviterte aldri Ruud tilbake i kampen og sikret seg videre avansement.

I 2. runde venter den japanske veteranen Kei Nishikori (31) for Thompson. Nishikori slo Alexei Popyrin i strake sett (6-4, 6-4, 6-4).

Japaneren har vært helt oppe på fjerdeplass på ATP-rankingen, i 2015. I 2018 og 2019 tok Nishikori seg til kvartfinale på det britiske gresset, som også er hans beste Wimbledon-plassering.

