Russland sender 335 utøvere til OL under nøytralt flagg

Idrettens voldgiftsrett (CAS) bestemte i fjor at straffen for organisert russisk dopingjuks blir at landet mister retten til å delta i globale mesterskap med eget nasjonsnavn, nasjonalfarger og nasjonalsang i to år.

Verdens antidopingbyrå (Wada) hadde utestengt Russland i fire år, men den straffen ble halvert av CAS.

Betingelsen for at russiske utøvere likevel får delta er at de stiller som representanter for landets OL-komité,, og at de ikke benytter nasjonale symboler. De må også underkaste seg omfattende dopingtesting.

– Vi har godkjent 335 utøvere som skal konkurrere i Japan, sa Stanislav Pozdnjakov, som er president i den russiske OL-komiteen, og la til at han regner med at de vil forbedre fjerdeplassen på medaljeoversikten fra Rio-lekene i 2016.

– De har alle muligheter til å greie det, sa han til nyhetsbyrået RIA Novosti. Troppen skal offentliggjøres torsdag.

Et musikkstykke av Pjotr Tsjaikovskij vil bli spilt for russiske vinnere i Tokyo.