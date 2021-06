Bettman, som uttalte seg på en pressekonferanse i forkant av første kamp av Stanley Cup-finalen, sier at ligaen enda ikke har forpliktet seg til å lage en OL-pause i kartleggingen av NHL-sesongen 2021/22. Koronasituasjonen og logistikk gjør at NHL-sjefen tviler.

– Vi vet ikke enda og det skaper problemer med å få på plass neste sesong. Vi har klare bekymringer om det er forsvarlig eller ikke at spillerne våre deltar og at vi stopper sesongen for en OL-pause, sa Bettman, ifølge ESPN.

Om NHL ikke tillater spillerne sine å dra til Beijing, er det andre lag enn Norge som vil bli mer svekket, men det kan sette en stopper for OL-drømmen til Mats Zuccarello.

Han fortalte nylig sin klubb Minnesota Wild at han ville spille for Norge når landslaget i slutten av august skal prøve å kvalifisere seg til OL.

– Jeg ringte Minnesota (Wild). De sa de skulle tenke på det. Men jeg sa bare «det har jeg lyst til å være med på». Da sa de «ja», sa Zuccarello om OL-kvalifiseringen til VG forrige uke.

