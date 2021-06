England med stor fordel mot rivalen Tyskland

De fleste som er glade i fotballmesterskap husker åttedelsfinalen mellom stormaktene i VM i Sør-Afrika tilbake i 2010. Kampen da det tyske landslaget med unge spillere som Mesut Özil, Thomas Müller, Manuel Neuer og Sami Khedira feide over England med 39 år gamle David James i mål. Tyskerne vant hele 4-1 og kontret England i senk, men kampen huskes i stor grad for Frank Lampards skudd via tverrligger og inn. Skuddet gikk godt over linja, men ingen dommere signaliserte for scoring. Dette var en av de utløsende situasjonene som førte til at mållinjeteknologi ble innført i dagens internasjonale fotball.

Euro 2020 Soccer England Germany Matches Ballen var klart over streken da Frank Lampard skøt via tverrligger for England på stillingen 2-1 til Tyskland i VM 2010. Det ble ikke godkjent mål, og Manuel Neuer i bildet og resten av tyskerne vant 4-1 til slutt. Foto: (Alessandra Tarantino/AP)

Det er nå elleve år siden, og kun to spillere fra VM-troppene i 2010 er med i årets Europamesterskap. Nevnte Müller, som scoret to mål den gang og var banens beste i åttedelsfinalen, er sammen med Toni Kroos de eneste som er med i år fra troppene i 2010. England på sin side har forynget landslaget siden den gang.

Rivaliseringen

England mot Tyskland er historisk sett et av de største rivaloppgjørene i landslagsfotball, og det har det vært lenge. England slo Vest-Tyskland på hjemmebane i den legendariske VM-finalen i 1966, og tyskerne fikk revansj allerede i neste VM i 1970. Da ble de regjerende verdensmesterne slått ut i kvartfinalen av Vest-Tyskland, og det har til og med vært spekulasjoner om at dette tapet var avgjørende for daværende at statsminister Harold Wilson tapte det påfølgende valget i England etter nederlaget mot tyskerne.

Euro 2020 Soccer England Germany Matches Legenden Gerd Müller scorer det avgjørende 3-2-målet for Vest-Tyskland i kvartfinalen mot England i VM 1970. Foto: (AP/NTB/AP)

To år senere i EM ble England igjen slått ut av tyskerne i sluttspillet, og det på hjemmebane på gamle Wembley. På 90-tallet møtte de hverandre igjen i mesterskap-sluttspill, nå semifinaler i både VM 1990 og EM 1996. Begge kampene endte 1-1 og dermed straffesparkkonkurranse, som England historisk sett har slitt voldsomt med. Dermed tapte de begge semifinalene på 90-tallet, og Tyskland både hadde og har et overtak på engelskmennene, spesielt i mesterskap.

Defensive England

England og Gareth Southgate har fått kritikk for å være for defensivt orientert i årets gruppespill, og det er forståelig med kun to mål på tre kamper. Når det er sagt, har ikke engelskmennene sluppet inn et eneste mål på de tre første kampene i årets EM. Solid, men relativt kjedelig for fansen på balløya.

Englands eneste målscorer, som har satt begge målene mot både Kroatia og Tsjekkia, er Raheem Sterling. Etter en nokså skuffende sesong for klubblaget hans, Manchester City, har vingen vært helt avgjørende for Englands avansement til utslagsrundene. Flere har pekt på at stjerneskuddet Jadon Sancho burde ha fått mer spilletid, men Erling Braut Haalands lagkamerat i Dortmund har kun fått ett innhopp så langt i mesterskapet.

Kommer England til å parkere bussen i kveld, eller tør de å satse mer offensivt når de nok en gang spiller på hjemmebane? Bare det å spille på Wembley gjør dem til så vidt til favoritter.

Tyskland så vidt videre

En seier, et tap og en uavgjort er fasit for Tyskland etter at gruppe F ble ferdigspilt. Uten tvil den vanskeligste gruppa å vinne i, da den besto av både Portugal, Frankrike, Ungarn og Tyskland. Med et Ungarn som virkelig imponerte og rystet stormaktene, ble det vanskelig for favorittene i gruppa å komme på første- og andreplass i “dødens gruppe”. Men selv om Tyskland kun tok fire poeng, og spilte uavgjort mot Ungarn, kom de seg videre på andreplass foran Portugal, med like mange poeng.

Tyskerne fikk en tøff start på mesterskapet da de møtte regjerende verdensmester Frankrike i deres første kamp, og gikk på et knepent 0-1-tap. Så slo de knallhardt tilbake med 4-2 over Portugal, og spilte glimrende fotball mot de regjerende europamesterne fra 2016. Til slutt spilte de altså 2-2 mot Ungarn, men kunne fort ha røket ut andre mesterskap på rad dersom Leon Goretzka ikke hadde utlignet seks minutter før slutt.

Vi fikk se glimt av flott fotball til tider i gruppespillet, men ikke alt satt for Tyskland før utslagsrundene nå er i gang. Passer Englands defensive spillestil dette laget?

Helt åpent

Det kommer til å bli utrolig spennende og fascinerende å se hvordan kampen utarter seg, og om England går ut i hundre på Wembley foran 45 000 tilskuere. Begge lag har noe å revansjere fra forrige mesterskap i Russland, da Tyskland for første gang røk før utslagsrundene siden 1938, og England var så nære å komme til finalen da de tapte semifinalen mot Kroatia i VM i 2018.

Det er ingen klare favoritter her. Skal vi tro det blir en ny straffesparkkonkurranse mellom disse lagene, da?