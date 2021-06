En bråte av sykkelsportens aller største stjerner måtte i bakken på den dramatiske etappen med målgang i Pontivy: Peter Sagan, Primoz Roglic, Caleb Ewan og Geraint Thomas.

For Ewans del endte det brutale møte med den franske asfalten i brukket kragebein. Han kommer ikke til start tirsdag. Det gjør heller ikke australske Jack Haig, Bahrain-lagets sammenlagthåp i rittet.

Også åpningsetappen på Touren ble preget av to voldsomme og dramatiske massevelt. Nå roper Groupama-FDJ-sjef Marc Madiot et varsku.

– Familiene som ser Tour de France på TV, barna som ser på Tour de France på TV, mødre som ser Tour de France, jeg forstår at de ikke vil at barna deres skal bli syklister. Jeg er far og vil ikke se at barnet mitt blir profesjonell syklist etter det vi har sett her, sier sykkeltoppen til fransk TV ifølge L'Equipe.

Madiot mener det må tas grep.

– Dette er ikke sykling lenger. Vi kan ikke fortsette slik, vi må endre ting, enten det gjelder utstyr, trening eller radiokommunikasjonen. Vi må endre oss, ting går ikke bra. Hvis vi ikke gjør det, får vi dødsfall. Det er ikke vår sport verdig. Jeg har ikke lyst til å komme med nyheter som dette til familier, sier han.

En rekke Tour-ryttere uttalte seg også kritisk etter mandagens etappe.

