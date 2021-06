Warholm-treneren tar Benjamins supertid med ro: – En gladsak

Natt til søndag smatt Benjamin forbi Warholm og inntok andreplassen på lista over tidenes raskeste løpere på 400 meter hekk.

Den toppes fortsatt av Kevin Young med tiden 46,78 fra OL i 1992.

– Dette tar vi med oss som en gladsak. Det er lettere å ha utvikling når det er trykk, og all historikk viser at man da presser hverandre til bedre tider, sier Alnes til NTB.

Motiverer

I fjor så han Warholm sette europarekord med 46,87. Den tiden forbedret Benjamin med fire hundredeler i amerikanernes OL-uttak i Eugene, Oregon.

Det ligger an til å bli en saftig duell i Tokyo-lekene.

– Dette øker bare Karstens motivasjon. Vi må ikke glemme at vi driver med kappløping. Så dette er relativt udramatisk. Det er gøy når det svinger, men alle prøver jo å komme først til mål. Når konkurrentene løper fort, må du løpe enda fortere, understreker Alnes.

Strategi

Torsdag løper Warholm sin første 400 meter hekk for sesongen. Det skjer i Bislett Games.

– Vi har valgt en strategi med få konkurranser fordi vi mener det er mest hensiktsmessig for å prestere best mulig. Jeg ser ennå ingen grunn til å tvile på det, sier Alnes.

Warholm vant VM-gull i både 2017 og 2019. En tittel i OL vil gjøre samlingen komplett.

– Vi er kjent for aldri å forskuttere. Vi har mantraet om at godt gjort er bedre enn godt sagt. Det er lett å snakke, men vanskeligere å levere, sier Alnes på spørsmål om elevens forutsetninger for å lykkes denne sesongen.

