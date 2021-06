Viktor Hovland historisk med seier i europatourturneringen i München

Hovland hadde tre slags ledelse til nærmeste konkurrent foran den siste runden, og selv om det ble jevnt og spennende, seiret Hovland og tok sin tredje profesjonelle seier i karrieren.

Hovland gikk søndagens runde to slag under par og vant med to slag til gode på Martin Kaymer, som ble nummer to. Etter bogey på nest siste hull svarte Hovland med birdie på det siste.

Tidligere har Øyvind Rojahn (1995) og Henrik Bjørnstad (2001) vært nær ved å vinne en europatourturnering på herresiden, men begge ble «bare» nummer to som best.

Nå er Hovland den første til å vinne på europatouren for menn. Suzann Pettersen har sju seirer på kvinnenes europatour.

Dermed står Hovland med to seirer på PGA-touren og en på europatouren. Han vant Puerto Rico Open i februar 2020 og turneringen i mexicanske Playa del Carmen i desember samme år på PGA-touren.

