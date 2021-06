Nordmannen briljerte i Sør-Tyskland og noterte seg for åtte birdier og ti par på den tredje runden i International Open. Før den fjerde og avgjørende runden søndag er han tre slag foran spanske Jorge Campillo.

Hovlands 64-runde lørdag var dagens beste.

– Det var bra i dag. Jeg slo veldig mange gode slag. Jeg klarte veldig mange gode putter. Det var en stabil og god runde, sier Hovland til NTB.

– Jeg traff veldig mange greener. Jeg hadde gode sjanser til å gjøre birdie på hvert hull, så det var feilfritt og gøy.

Kan bli først

Nå kan han bli den første nordmannen til å vinne en turnering på europatouren.

– Det hadde vært dritkult. Det har vært kult å vinne på PGA-touren de siste årene også, men det å kunne vinne på europatouren ville vært rått. Nå må vi spille søndag først, så får vi se, sa han til NTB.

I alt er han 17 slag under par. Nordmannen noterte seg for birdie på hull 1, 6, 9, 11, 13, 14, 16 og det avsluttende 18.-hullet, par på de resterende. Det ble en bogeyfri runde for Hovland, for første gang denne uka.

Sørafrikanske Darren Fichardt på tredjeplass er fire slag bak Hovland. Niall Kearney og Bernd Wiesberger på delt 4.-plass er ytterligere to slag bak.

God sjanse

– Om jeg ikke sløser bort slag her og der, spiller smart og stoler på meg selv så tror jeg at jeg har en veldig god sjanse til å vinne, sa Hovland.

– Jeg ser på resultattavla for å finne ut hvor jeg ligger an, men jeg er veldig bevisst på å konsentrere meg om mitt eget spill.

Hovland spiller på europatouren for å kunne kvalifisere seg for det europeiske Ryder Cup-laget.