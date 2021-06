Hovland åpnet turneringen solid torsdag, og fredag kan 23-åringen se ut til å ha en kjemperunde på gang i München.

Etter par på åpningshullet ble det riktignok en bogey på hull to. Der ble det også bogey torsdag. Fra hull nummer fire til hull nummer åtte noterte imidlertid Hovland seg for ikke mindre enn fire birdier.

Det niende hullet endte i tillegg på samme vis. Etter et litt upresist innspill slo nordmannen seg nydelig inn på greenen på par fem-hullet. Deretter kunne han trille ballen i hullet til dagens femte birdie.

Dermed er han åtte slag under par i turneringen etter halvspilt fredagsrunde.

På en medgangsbølge er også tyske Martin Kaymer, som spiller sammen med Hovland. Han er fem slag under par etter ni hull og ligger slaget bak sin norske konkurrent. Sammen jager de to spillerne i toppen av resultatlista.

Irske Niall Kearney topper listene. Han er elleve slag under par etter å ha gjort unna hele runde nummer to. Tre spillere deler annenplassen, to slag bak mannen i tet.