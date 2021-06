Kunngjøringen gjorde 28-åringen i en video publisert på Instagram.

– Jeg vil bare bruke et lite øyeblikk til å fortelle at jeg er homofil, sa Nassib i videoen og understreket samtidig at han ikke gjør det for å få oppmerksomhet, men at han mener «representasjon og synlighet er viktig».

– Jeg har tenkt på det en stund, men nå føler jeg med endelig komfortabel med å fortelle det. Jeg har et godt liv og den beste familien, venner og jobben noen kan be om, sa han videre.

Det er ikke mange spillere i de fem store proffligaene i Nord-Amerika (NFL, NBA, MLB, NHL og MLS) som har stått fram som åpent homofile. I 2018 fortalte Collin Martin, midtbanespiller på MLS-laget Minnesota United, at han var homofil.