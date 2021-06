TV 2 tilbyr VAR til Eliteserien fra 2023

Det forteller TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen til VG.

– Vi har tilbudt oss å tilrettelegge en VAR-løsning for norsk fotball fra og med seriestart i 2023 da vi overtar rettighetene. Vi har sagt at vi som rettighetshaver kan tilby det tekniske oppsettet som trengs for å innføre VAR i Norge, sier Jansen Hagen til avisen.

TV 2 skal ha utarbeidet en rimeligere og enklere VAR-variant til bruk i mindre ligaer, som har blitt godkjent av Fifa.

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, sier til VG at NFF er midt i prosessen med å vurdere VAR i Eliteserien og at de håper å komme med en beslutning like etter sommeren.

Tilbudet fra TV 2 om innføring av videoteknologien var en del av avtalen i desember 2020, som sikret kanalen rettighetene til Eliteserien. Fisketjønn er glad for tilbudet, men sier at norsk fotball trenger tid til å vurdere argumenter for og mot innføring av VAR.

Senest søndag kveld ble VAR etterlyst fra en eliteseriespiller. Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation etterlyste dommerhjelp da Vålerenga fikk et mål feilaktig annullert for offside da Oslo-klubben spilte 1-1 mot Bodø/Glimt.

– Det er ikke meningen å virke nedlatende om dommerne, men de trenger hjelp. Åpenbart. Fotballen går bare raskere og raskere for hvert år, og de har ikke fått noe hjelp de siste 20-30 årene siden fløyta ble oppfunnet, sikkert. Mitt forslag er at VAR kommer hit så fort som mulig, sa Tollås Nation til Discovery etter kampen.

