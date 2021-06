NFF-presidenten: – Fifa må gjøre mer

Neste års kontroversielle Qatar-VM har de siste månedene vært tema for en stor debatt i norsk fotball. Søndag skal boikottspørsmålet endelig avklares.

Fra talerstolen sa Svendsen at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) står sentralt i Qatar-problematikken.

– På mange områder har Fifa tatt skritt i riktig retning, men de må gjøre mer. Menneskerettigheter er inne blant kriteriene til å få VM, men tildelingene av mesterskap må være konsekvente.

Svendsen la til at norsk fotball må se nærmere på hvilke kriterier den skal ha for å delta i framtidige mesterskap. Han sa også at NFF burde gjort mer og sagt Fifa mer imot i årene etter at Qatar ble VM-arrangør i 2010.

Golfstaten har i en årrekke fått kritikk for manglende menneskerettigheter og sin behandling av gjestearbeidere. Svendsen mener det likevel blir feil av Norge å droppe et eventuelt VM-sluttspill for å markere motstand.

– Forbundsstyret mener en boikott er å vende ryggen til Qatar. Vi tror på internasjonalt press, og i fellesskap kan vi skape forandringer, sa Svendsen.

