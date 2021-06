Om bankerne våre; L.S.’s I Feel Good (V75-5) har våknet til hos suksesstrener Frode Hamre. De tar seg av V75-3 virker det som. Ellers stiller hjemmetrener Tom Erga med et par virkelig spenstige og spennende kaldblodshester. Idu Bork (V75-1) i den første avdelingen lar vi stå aleine i kupongforslagene, Høy Odin (V75-3) har også en umåtelig fin mulighet.

V75-1

Tips: Idu Bork (9) – Gompens Hønk (10) – Torje (4) Outs: Lykkje Cornelius (11)

Rangering: A: 9 B: 10 C: 4-11-7-8-12-3-1-2-5-6

IDU BORK (9): – Med fire seire på seks forsøk, og en pendel i formkurven som fortsatt er på vei opp, ligger det i kortene at Tom Erga kan glede seg til lørdagens oppgjør. Hingsten har en fart ingen av de øvrige deltagerne er i nærheten av å matche. Uansett hvordan vi vender ut og inn på feltet står Idu Bork igjen som en vinner, altså på tegnebrettet. Naturligvis er det vanskelig å stille med 40 meters tillegg på sprint, men den farten vår banker innehar tilsier at sjansen for gull er absolutt til stede.

V75-2

Tips: Magic Ken (3) – Thai Cercei (7) – Lucky Strongman (9) Outs: Firstneverfollows (10)

Rangering: A: 3 B: 7-9-10-11-1 C: 12-4-5-2-6-8

MAGIC KEN (3): – Tre løp I Sverige på rappen har gjort noe med lekre Magic Ken. Ikke minst er hardheten utviklet meget, videre er å si at evnen til å holde farten i et langt angrep er på plass. Mest sannsynlig drømmer trener og kusk Morten A. Pedersen om Derby i høst, og han matcher sin hest slik at den skal står mest mulig parat. Duoen vinnertippes og er absolutt en deltager å regne med.

V75-3

Tips: Høy Odin (7) – Kavaleren (9) – Grøtte Viking (2) Outs: Honannas Trolljeger (8)

Rangering: A: 7 B: 9-8-2 C: 5-6-4-10-1-3

HØY ODIN (7): – Igjen handler det om Tom Erga, igjen handler det om en kaldblodshest av det mest moderne slaget. At Høy Odin innehar en gedigen vilje til å vinne gjør oss rimelig sikre på at den kjemper om seieren. Under et løp på Sørlandets Travpark for et par måneder siden var imidlertid innsatsen ikke fullt så god. - Han skal sjekkes av veterinær, lovet Erga som viste opp fireåringen i et blendende skikk i dens comeback forrige uke.

V75-4

Tips: Anders U.S. (2) – Kissmymuscles (3) – Myamazingdream (4) Outs: Oz (8)

Rangering: A: 2 B: 3-4-8 C: 6-1-7-5

ANDERS U.S. (2): – Trener og kusk Pål Buer er flink, rent ut dyktig. Han kjenner til det som kreves for at man skal lykkes i V75. Om Anders U.S. er å nevne at den har gått kraftig fram under året, hesten virker mer muskelsterk enn tidligere. Noe som har gitt tre kjappe triumfer nå på forsommeren. Vi vektlegger startsporet som er heldig, og tør vinnertippe.

V75-5

Tips: L.A.’s I Feel Good (2) – M.S. Star Trotter (5) – Youandi Salt (8) Outs: Jon Snow (9)

Rangering: A: 2 B: 5-8-9-4-6-3-10-7-1

L.A.’S I FEEL GOOD (2): – Oslo Grand Prix gikk sist søndag, trener Frode Hamre tok en populær dobbelseier, og viste igjen sitt store repertoar som trener. - Vi har gode ansatte som utfører en solid innsats med hestene dag inn og dag ut. Hvilket er en del av forklaringen, mente Hamre til avisa forleden. Om L.A.’s I Feel Good er å si at hesten har endret seg, blitt mer kompakt og sterk, og orker betraktelig bedre enn i fjor. Det lukter suksess lang vei på Forus.

V75-6

Tips: Oracle Tile (8) – Double Trouble E.P. (6) – Jolene B.R. (2) Outs: Dream Builder (4)

Rangering: A: 8 B: 6-2-4-1-5 C: 3-7

ORACLE TILE (8): – En tøffere traver finnes knapt maken til blant de som hører hjemme i «sølvdivisjonen», altså klassen under eliten. Men om formen er på plass, det gjenstår å se. Oracle Tile kommer fra pause og deretter en galopp i et løp på Åbybanen utenfor Göteborg. Nå er det slik at teamet som står bak er meget profesjonelle. Vi tipper på at hesten vil levere på et høyt plan og tør derfor sette ham først i rangeringen.

V75-7

Tips: Grude Elling (6) – Kleppe Varden (5) – Neslands Faksen (9) Outs: Smedheim Staut (7)

Rangering: A: 6 B: 5-9-7-10-11 C: 1-13-12-3-4-2-8

GRUDE ELLING (6): – Kan Frode Hamre varmblodshester spesielt, kan rogalendingen Kjetil Djøseland travere av kaldblods rase. Hans travere er alltid lekre, fine og godt forberedt. Om Grude Elling er å skrive at den har farten inn, at startsporet neppe kunne vært bedre – samt at han har beseiret minst like gode konkurrenter tidligere. Vi har god tro, men ser at spesielt Kleppe Vesten kan stå for en hard konkurranse.





Liten V75

1. avd: Idu Bork (9)

2. avd: 1-3-7-9-10-11

3. avd: Høy Odin (7)

4. avd: 2-3-4-8

5. avd: L.A.’s I Feel Good (2)

6. avd: 6-8

7. avd: 5-6-7-9-10-11

288 rekker à 50 øre,

Pris: 144 kroner.

Mellomstor V75

1. avd: Idu Bork (9)

2. avd: 1-3-7-9-10-11

3. avd: Høy Odin (7)

4. avd: 2-3-4-8

5. avd: L.A.’s I Feel Good (2)

6. avd: 1-2-4-5-6-8

7. avd: 5-6-7-9-10-11

864 rekker à 50 øre,

Pris: 432 kroner.

Stor V75

1. avd: Idu Bork (9)

2. avd: 1-3-7-9-10-11

3. avd: 2-7-8-9

4. avd: 2-3-4-8

5. avd: L.A.’s I Feel Good (2)

6. avd: 1-2-4-5-6-8

7. avd: 5-6-7-9-10-11

3456 rekker à 50 øre,

Pris: 1728 kroner.

Vurdert av Even Elvenes