Lochte fra USA står med tolv OL-medaljer, seks av dem gull, på sine fire deltakelser i OL. Det er kun landsmann Michael Phelps som har overgått det i svømming.

Under det amerikanske kvalifiseringsstevnet i Omaha i Nebraska ble 36-åringen nummer sju i 200 meter medley.

– Jeg vil fortsatt konkurrere, men jeg vet ikke helt med en ny OL-kvalifisering. Da vil jeg være 40, og det blir å «pushe» det, sa Lochte ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Noe av det hardeste er at jeg føler jeg har sviktet alle. Min familie var her. Mine barn fikk lov å se deres far svømme, og det betyr alt for meg, sier Lochte etter sin kamp for en OL-billett.

Lochte har flere ganger stjålet overskriftene gjennom sin karriere, og det har ikke bare vært for sine prestasjoner i bassenget.

Rio-OL

Nedturen hans startet under sommerlekene i Rio for fem år siden, da han hevdet at han og tre lagkamerater ble ranet med pistol utenfor en bensinstasjon.

Det viste seg senere at de fire svømmerne drev med hærverk, og at det var en sikkerhetsvakt som hadde rettet pistolen mot dem.

Lochte klarte heller ikke å holde seg i skinnet etter OL-fadesen. I 2018 ble han utestengt i 14 måneder av USAs antidopingbyrå fordi han hadde fått ulovlig intravenøs behandling.

Senere samme år måtte politiet tilkalles da han forsøkte å bryte seg inn på sitt eget hotellrom. Og under et døgn senere var Lochte involvert i en bilulykke der han skal ha kjørt uforsiktig.

Det er imidlertid ingenting som tyder på at han var alkoholpåvirket da han krasjet.

– En legende

Lochte sier utestengelsen endret livet hans. Han har også vært til behandling for alkoholisme.

– Jeg tror det har vært den viktigste konkurransen i karrieren min, sa Lochte.

– Jeg vil bare gjøre alle glade og bevise at jeg har endret meg. Jeg er en annen person nå, la han til.

Lochte har verdensrekorden på 200 meter medley. Vinneren av nattens amerikanske uttaksstevne, Michael Andrew, sender lykkønskninger til Lochte.

– Han er en legende i vannet. Han har prestert utrolige ting. Det er en ære å være i vannet med ham. Jeg ønsker ham alt det beste, sier 22 år gamle Andrew.