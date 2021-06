Jansrud mener Beijing ikke burde fått OL

Vinterens OL blir 35-åringens siste.

– Jeg syns det er problematisk at OL legges til regimer som ikke holder den standarden man ønsker, som bidrar til sportsvasking, sier Jansrud til VG.

– Jeg vil definitivt dra til OL i Kina, men jeg syns det er trist å måtte gjøre det, sier Jansrud.

Vinstra-mannen tror ikke det hadde hatt en stor internasjonal effekt om han hadde boikottet lekene, men håper det vil skje en endring når det kommer til tildeling av mesterskap.

– Jeg syns det er på høy tid at det blir gått runder på arrangering av mesterskap i de store organisasjonene. Vi må ikke gjøre VM og OL til ting de ikke skal være. Det skal være en fest. Det må de som sitter på toppen, sørge for at det blir, sier han.

Kritikken mot Kina kommer av flere påståtte menneskerettighetsbrudd fra regjeringen. Kinas behandling av uigurene har av flere blitt beskrevet som «folkemord».

Kinas regjering har hele tiden avvist beskyldningene.

