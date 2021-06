Eriksen besøkte EM-leiren: – Det var emosjonelt

Flankert av sin kjæreste, sine barn og svigermor besøkte Eriksen sine danske landslagskollegaer for første gang siden han fikk hjertestans og falt om i åpningskampen mot Finland.

– Det var utrolig deilig å se Christian, for å være ærlig. Jeg tror ikke engang det var så mange som visste at han kom, sier Mæhle til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Eriksen har fått operert inn en hjertestarter, og det er fortsatt uklart om 29-åringen kan fortsette sin fotballkarriere.

Trengte å se ham

Det var heller ikke det viktigste under fredagens møte. Midtbanestjernen brukte tiden på å klemme og snakke med sine lagkamerater.

– Han sa han var glad for å se oss. Det var emosjonelt. Jeg hadde skrevet med ham og sa jeg trengte å se ham i virkeligheten for å kunne tro at han hadde det bra. Det hadde han heldigvis, sier Mæhle.

Midtbanekollega Christian Nørgaard sier møtet med Eriksen har gitt energi som vil hjelpe mot den siste gruppespillkampen mot Russland til mandag.

– Det var en veldig god opplevelse. Vi så ham og hans familie og fikk alle gitt ham en klem. Vi så ham smile og vitse. Det var det alle trengte, sier Brentford-spilleren.

Finale på mandag

Danmark forbereder seg til Russland-kampen uten poeng etter de to første kampene.

– Det var selvfølgelig veldig hyggelig å se ham, og akkurat nå kan alt brukes som motivasjon. Vi har en finale som skal spilles på mandag, og uansett hva skal vi gå ut og vinne den, sier Atalanta-back Mæhle.

Kun seier er godt nok for Danmark, som samtidig må håpe på at Belgia slår Finland i den andre kampen i gruppen.