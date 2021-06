09.55: Motorsport, MotoGP – Sachsenring, trening 1. (Vsport 3)

11.00: Tennis, ATP 500, Cinch Championships & Noventi Open. (Eurosport Norge)

11.30: Formel 1, Frankrike GP, trening 1. (Vsport 1)

14.00: Formel 3, Frankrike GP, kvalifisering. (Vsport3)

15.00: Fotball, EM for herrer, Sverige - Slovakia, i gruppe E. Janne Andersson og Sverige fikk en kanonstart på EM med poeng mot Spania. Nå venter Slovakia i St. Petersburg. Med seier har svenskene en blå fot i åttedelsfinalen. (NRK 1)

18.00: Fotball, 1. divisjon menn (6. runde): Sogndal - Aalesund fra Fosshaugane Campus. (MAX), Bryne – Grorud, KFUM Oslo – Ranheim, Raufoss – Jerv, Sogndal – Aalesund, Start – Ull/Kisa, Stjørdals-Blink – Sandnes Ulf, Strømmen – Åsane. (Samsending Eurosport N, enkeltkamper på Eurosport Pluss)

18.00: Fotball, EM for herrer, Kroatia - Tsjekkia, gruppe D. Tsjekkerne har scoret EMs mest spesielle mål med langskudd fra nesten 50 meter. Kroatia har preset på seg etter 0-1 tap for England i den første kampen. (NRK 1)

20.00: Fotball, 1. divisjon, Fredrikstad - HamKam fra Fredrikstad stadion. Fotballfest i Fredrikstad i kveld der FFK topper tabellen og begge lag er ubeseiret så langt. (Eurosport Norge)

20.00: Golf, U.S. OPEN - Dag 2. Viktor Hovland måtte virkelig slite på åpningsrunden i US Open. Han ligger på delt 78.-plass etter å ha spilt tre slag over par. Allerede etter første dag er Hovland sju slag bak teten. Han måtte ty til 74 slag mot lederduoen Russell Henley (USA) og Louis Oosthuizens (Sør-Afrika) 67. (Viasat Golf)

21.00: Fotball, EM for herrer, England - Skottland fra Wembley i London. Stort, britisk oppgjør i London i gruppe D. (TV 2)

23.00: Fotball, Copa America, Chile - Bolivia. (Vsport 1)

02.00: Fotball, Copa America, Argentina - Uruguay. (Vsport 1)

02.00: Ishockey, tredje semifinale i Stanley Cup, Montereal Canadiens - Vegas Golden Knights. (Vsport 2)