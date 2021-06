Petter Northug var programleder sammen med Gunde Svan forrige sesong. Svan fortsetter som svenskenes programleder når programmet sendes til høsten, mens Bjørgen kommer inn som norsk programleder.

I Landskampen møter norske og svenske idrettshelter hverandre og kjemper om seieren i knalltøffe øvelser. Etter to sesonger er det 1-1. Norge med Northug på laget vant for to år siden, mens Norge med Bjørgen på laget tapte i fjor.

Bjørgen er spent og klar for utfordringen. Opptakene til det neste programmet skal spilles inn på Oscarsborg festning utenfor Drøbak i sommer.

– For meg er dette en ny rolle på en ny arena, og i tillegg til at jeg gleder meg stort, så kjenner jeg så klart på sommerfugler i magen. Men det tenker jeg er en god ting, og som gjør at man blir ekstra skjerpet og fokusert. Akkurat som i idretten gjelder det også i denne rollen å være «på» og levere der og da, sier Bjørgen.

I fjor var det Bjørgen, Ingrid Landmark Tandrevold, Martin Johnsrud Sundby og Tarjei Bø som møtte Frida Karlsson, Anna Jönsson Haag, Emil Jönsson og Teodor Peterson på Gaustablikk.

I første sesong, som ble innspilt på Rhodos, var det Therese Johaug, Tiril Eckhoff, Petter Northug og Emil Iversen som var i duell mot Charlotte Kalla, Hanna Öberg, Sebastian Samuelsson og Calle Halfvarsson.