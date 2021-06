Bislett Games får grønt lys etter karanteneunntak

Det bekrefter kulturminister Abid Raja (V) overfor TV 2 i forkant av regjeringens framlegging av videre gjenåpning av Norge fredag.

Unntaket gjør at en begrenset gruppe med utenlandske idrettsutøvere slipper karantenetid.

– Det første store internasjonale arrangementet blir Bislett Games. De får ja. Det betyr at deltakere fra utlandet kan komme til Norge og delta, sier Raja.

Endringen var en forutsetning for at Bislett Games kunne gå som planlagt om snaut to uker. Den gjør det også mulig for Bodø/Glimt å ta imot Legia Warszawa i mesterligakvalifiseringen uten karantenetrøbbel for de polske gjestene. Hjemmekampen spilles 6. eller 7. juli.

Fra søndag blir det også åpnet for maksimalt 5000 tilskuere på utendørsarenaer. Kravet er at normal kapasitet ikke overstiger 50 prosent, og det må være bruk av adgangstesting eller koronasertifikat.