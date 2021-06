Torsdagens TV-sport, time for time

11.00: Tennis, ATP 500 fra Halle og Queens. (Eurosport N)

12.00: Basketball, EM for kvinner, Sverige - Slovakia. Åpningskampen i årets EM. (SVT 1)

13.00: Sykkel, French Championship, tempoløp for kvinner fra Épinal i Frankrike. (Eurosport 1)

14.45: Sykkel, French Championship, tempoløp for menn fra Épinal i Frankrike. (Eurosport 1)

15.00: Fotball, EM-sluttspillet menn, gruppespillet (2. runde): Gruppe C: Ukraina – Nord-Makedonia fra Bucuresti. Begge lag tapte sine åpningskamper. (NRK 1)

15.00: Tennis, ATP 500-turneringen Cinch Championships & Noventi Open. (Eurosport Norge)

18.00: Fotball, EM for herrer, Danmark - Belgia, i gruppe B. Det ble en tung start på mesterskapet for Kasper Schmeichel og de andre danske landslagsspillerne, da de tapte 1-0 mot Finland lørdag, samtidig som deres lagkamerat lå på sykehuset etter hjertestopp. Med Eriksen på bedringens vei skal danskene forsøke å slå tilbake mot Belgia. (TV 2)

19.00: Håndball, Bundesliga for herrer i Tyskland, THW Kiel - FRISCH AUF Göppingen. (Viasport 1)

20.00: Golf, US Open i La Jolla, California, årets 3. majorturnering for menn, 1. runde. Viktor Hovland går ut klokka 16.40. (Viasat Golf, Vsport+)

21.00: Fotball, EM-sluttspillet menn, gruppespillet (2. runde): Gruppe C: Nederland – Østerrike fra Amsterdam Arena. Begge lag vant sine åpningskamper, så vinneren her er klar for åttedelsfinale. (TV 2)

21.45: Baseball, MLB, San Fransisco Giants - Arizona Diamondbacks. (Viasport 2)

23.00: Fotball, Copa America, Colombia - Venezuela. (Viasport 1)

02.00: Ishockey, NHL-sluttspill, tredje semifinale, New York Islanders - Tampa Bay Lightning. (Vsport 2)

02.00: Fotball, Copa America, Brasil - Peru. (Vsport 1)