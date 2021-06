Pogba ønsker ikke Rüdiger-straff

Pogba ønsker imidlertid ikke at den tyske midtstopperen skal straffes for det han omtaler som «vennskapelig biting». Det var under tirsdagens gigantoppgjør i München at tyskeren tilsynelatende bet franskmannen i ryggen.

Verken dommertrioen eller VAR grep inn i situasjonen mot slutten av den første omgangen.

– Jeg er ikke en som roper for at motstanderen skal få kort. Jeg tror han bet meg litt i ryggen, men det var vennskapelig. Vi kjenner hverandre godt, skal Pogba ha fortalt reportere etter kampen.

Under VM i 2014 ble Uruguay-stjernen Luis Suárez dømt til fire måneders karantene for å ha bitt Italia-stopper Giorgio Chiellini.