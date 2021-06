Hjulmand: – Christian er hjertet og pulsen i laget vårt

Hjulmand har en todelt oppgave før danskenes andre kamp i EM torsdag. Først og fremst må han sørge for at han velger et lag som er mentalt klare for kamp etter Christian Eriksens hjertestans i 0-1-tapet for Finland. Eriksen er ved godt mot og i en stabil tilstand på Rigshospitalet like ved stadion i København.

Det andre Hjulmand må tygge på, er hvordan Danmark skal framstå og slå Belgia uten sin største stjerne.

– Det er ingen som kan erstatte Christian på banen. Ingen. Han er lagets beste spiller, slo Hjulmand fast.

– Jeg har sagt, som er veldig apropos, at Christian er hjertet og pulsen i laget vårt. Han er rytmen i spillet vårt. Han har en utrolig evne til å kontrollere tid, rom og ballens fart så han kan styre rytmen i en fotballkamp, sa Hjulmand.

Planla ukjent rolle

Landslagstreneren forklarte at han hadde planlagt en ukjent rolle for Eriksen i et forsøk på å slå Belgia, som de tapte for ved to anledninger i nasjonsligaen i fjor.

– Jeg hadde tiltenkt en annen rolle til ham i denne kampen enn den vi har sett før. Jeg har snakket med ham om det i en måned, sa Hjulmand.

Han vil ikke gå ut med om en spiller vil gå inn og ta over Eriksens tiltenkte rolle eller andre grep han vurderer.

– Vi har ikke noen som kan erstatte Christian, men vi har en fantastisk gruppe som samlet sett kan gjøre noe annet. Vi skal nok få satt gruppen sammen så vi framstår som en helhet. Vi har en fantastisk gruppe spillere som jeg kan bruke på forskjellige måter, sa Danmark-sjefen.

Eriksen takket

Etter Belgia venter Russland for Danmark. Danskene trenger helst et resultat mot Belgia og deretter seier mot Russland for å sikre seg avansement. De to beste fra hver gruppe går videre, men også de fire beste tredjeplasserte lagene avanserer til cupspillet.

Tirsdag delte Eriksen sine første ord med offentligheten siden hjertestansen han ble rammet av på lørdag. Eriksen ble berget av det medisinske teamet som var til stede i Parken, og han har det nå – etter forholdene – bra.

– En stor takk for alle deres søte og utrolige hilsener og meldinger fra verden over. Det betyr mye for meg og familien min, skrev han på Instagram.

(©NTB)