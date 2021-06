Sveriges landslag går til politiet etter hets mot Berg

Det svenske fotballforbundets sikkerhetssjef Martin Freeman bekrefter overfor flere svenske medier tirsdag at politiet vil bli koblet inn.

– Vi kommer til å levere inn en anmeldelse i løpet av den nærmeste timen, sier han til Expressen tirsdag formiddag.

Marcus Berg misset en kjempesjanse i annen omgang i storkampen mot Spania. I etterkant av oppgjøret skal spissen ha blitt offer for netthets.

– Jeg har akkurat snakket med Marcus. Vi satt oss ned og samlet det som finnes på nettet, i hvert fall det vi finner. Og det holder til å føle at det er over de grensene vi føler vi kan akseptere, så neste trinn er å gå til en politianmeldelse. Og politiet er forberedt på at de skal høre fra oss, sier sikkerhetssjef Martin Freeman.

Har skjermet seg selv

Han sier Berg selv må svare på hvordan han opplever situasjonen og de negative kommentarene, men påpeker at fotballstjernen har kone og barn som også rammes.

Berg uttalte seg tirsdag ettermiddag om saken.

– Jeg stengte selvsagt av (varsler fra) mine sosiale medier. Dessverre vet man at det kan komme dritt etter å ha misset på en sjanse, og jeg har skjermet meg selv. Men det er ikke noe jeg aksepterer.

– Det var tungt i går og i natt, men det er noe man må bearbeide og komme seg videre fra, sier Berg om kjempebommen.

Fikk støtte

Angriperen har fått støtte fra lagkameratene etter hendelsen.

– Jeg tenker ikke engang å bruke energi på det. Jeg og alle andre på laget vet hvor viktig «Mackan» er for oss. Så det er utrolig lavt å gjøre det, sier Robin Olsen til Aftonbladet og fortsetter:

– «Mackan» vet at resten av laget har ryggen hans.

Den svenske veteranen Andreas Granqvist har lagt ut et bilde på Instagram der han klemmer Berg.

«Kong Marcus Berg. Alltid bak deg,» skriver han.

