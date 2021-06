I en melding fra Vikings Twitter-konto heter det: «Hei, Aron Dønnum. You’ve got mail», vedlagt et bilde av en faktura.

Vingen var langt nede etter søndagens tap og veltet et bord med skoleboller over ende da han var på vei inn i garderoben. Det fikk et TV-kamera med seg, og klippet er delt hyppig i sosiale medier i etterkant.

Fakturaen lyder på 2074,50 kroner og er adressert til Aron Dønnum i det som må ses på som en humoristisk vri på å ta hendelsen med Vålerenga-spilleren videre. Viking deler hyppig bilder og video av baksten sin som er for tilskuere og presse i forbindelse med kamp. Rogalendingene så dermed sitt snitt til å få mer oppmerksomhet om søndagens seier.

I fakturaen lister Viking opp «Dagens skoleboller», «Rift i skolebollebord» og «Tort og svie skolebollemannen» for å vise kostnadene.