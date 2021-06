Uefa forsvarer beslutning om å gjenoppta Danmark-kamp

Eriksen falt om rett før pause under lørdagens kamp i Parken i København. I minuttene som fulgte fikk han livreddende hjelp mens sjokkerte lagkamerater fulgte dramaet.

Etter at Danmarks største stjerne var fraktet til sykehus, ble det besluttet å spille kampen ferdig. Flere danske spillere har i etterkant rettet kritikk mot den beslutningen.

Uefa mener situasjonen ble håndtert godt.

«Uefa er sikker på at episoden ble håndtert med den største respekt med tanke på den sensitive situasjonen og for spillerne», heter det i en uttalelse mandag.

«Det er ble besluttet å gjenoppta kampen først etter at begge lag ba om å få fullføre kampen samme kveld», skriver forbundet videre.

Danmarks keeper Kasper Schmeichel ga mandag uttrykk for at han mener kampen burde vært spilt ferdig på et senere tidspunkt.

– Vi ble stilt i en posisjon som jeg personlig ikke føler at var «fair». Vi hadde to valgmuligheter. Det krevde nok at noen høyere oppe enn oss sa ifra om at det ikke var riktig tidspunkt å treffe en beslutning på, sa han.

Danmarks spillere skal ha fått muligheten til å avslutte kampen klokken 12 dagen derpå.

– Vi tok den minst dårlige muligheten. Det var mange spillere som ikke var klare til å spille. Vi fikk beskjed om at vi måtte ta en beslutning, sa Barcelona-proff Martin Braithwaite.

Uefa opplyser at «spillernes behov for 48 timers hvile mellom kamper eliminerte alle andre muligheter».

