07.00: Motorsport, 24-timersløp fra Le Mans. (Eurosport N)

11.30: Tennis, Roland-Garros (grus, 34,4 mill. euro) i Paris: Finale double kvinner. (Eurosport 1)

13.00: Sykling, Slovenia Rundt, 5. og siste etappe (175,3 km): Ljubljana – Nove Mesto. Det norske profflaget Uno-X stiller med sju ryttere. (Eurosport N)

13.30: Golf, Scandinavian Mixed (1 mill. euro), europatour for menn og kvinner i Göteborg med Marianne Skarpnord, Tonje Daffinrud, Karoline Lund og Maiken Bing Paulsen. (Viasat Golf)

13.35: Sykling, etapperittet Tour de Suisse på UCIs verdenstour (20 av 33), 8. og siste etappe (118 km): Andermatt – Andermatt. (TV2 Sport1)

15.00: Fotball, EM-sluttspillet menn, gruppespillets 1. runde. Gruppe D: England – Kroatia fra Wembley i London. Mange ser for seg at England er i EM-finalen som spilles på Wembley om en måned. Her får vi et foreløpig svar mot siste VMs tapende finalist. Men England har vist mest styrke i oppkjøringen til EM. (TV2)

15.00: Motorsport, Indycar, kvalifisering Detroit Grand Prix. (Vsport1)

15.00: Tennis, Roland-Garros (grus, 34,4 mill. euro) i Paris: Finale menn. Her ble finalistene klare fredag kveld. (Eurosport 1)

15.00: Motorsport, sportsbiler: 8-timers fra Portimao. (Eurosport N)

15.10: Håndball, Mesterligaen menn i Köln: Bronsefinale. (Viasat 4)

18.00: Fotball, EM-sluttspillet menn, gruppespillets 1. runde: Gruppe C: Østerrike – Nord-Makedonia fra Bucuresti. Dette er regnet som EMs letteste gruppe med to av de antatt svakeste lagene. Nord-Makedonia kom seg til EM via laveste nivå i Nations League. (TV2)

18.00: Fotball, Eliteserien menn, 7. runde: Sarpsborg 08 – Brann fra Sarpsborg stadion. (TV Norge), Bodø/Glimt – Mjøndalen, Lillestrøm – Haugesund, Strømsgodset – Rosenborg. (Studiosending Eurosport N, enkeltkamper på Eurosport Pluss)

18.00: Håndball, Mesterligaen menn i Köln: Finale. (Viasat 4)

18.00: Motorsport, Indycar, Chevrolet Detroit Grand Prix, andre race. (Vsport1)

18.30: Motorsport, 24-timersløp fra Le Mans. (Eurosport 1)

20.00: Fotball, Eliteserien menn, 7. runde: Viking – Vålerenga fra Viking Stadion i Stavanger. Vålerenga er uten nederlag på bortebane så langt denne sesongen. Viking er to poeng bak på tabellen. (Eurosport N)

20.10: Baseball, USAs Major League: Minnesota Twins – Houston Astros. (Vsport+)

21.00: Fotball, EM-sluttspillet menn, gruppespillets 1. runde. Gruppe C: Nederland – Ukraina fra Johann Cruijff Arena i Amsterdam. (NRK1)

21.00: Golf, PGA-turnering menn i Ridgeland, South Carolina. (Eurosport 1)

23.00: Motorsport, Nascar, All Star Open. (Vsport3)

01.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (1,5 mill. dollar) i Daly City, California. (Viasat Golf)