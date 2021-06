Målløs Sarpsborg-debut for Bohinen

Det skjedde i en kamp uten mange store sjanser, men der Sarpsborg kan være noe lettet over at Branns Moonga Simba ble stoppet av tverrliggeren drøye ti minutter før slutt.

Vertene hadde lenge god kontroll defensivt og var også det lille hakket bedre enn gjestene fra Bergen i første omgang.

– Det var vel kanskje ikke festspill, men jeg synes vi spesielt i første omgang prøver på en del av det vi har trent på og avtalt. I 2. omgang mister vi litt struktur, gir bort ballen for tidlig og klarer ikke å etablere nok angrep, sa Bohinen til Discovery og oppsummerte:

– Alt i alt en OK gjennomført kamp tatt i betraktning at jeg har vært her i to sekunder.

Sjansefattig

Bohinen erstattet Mikael Stahre som Sarpsborg-trener for en uke siden. Han fikk se Ibrahima Koné heade like over etter et kvarter, mens Ole Jørgen Halvorsen ble stoppet av keeper da han kom alene igjennom like før pause.

Etter en drøy time skulle Sarpsborg muligens hatt straffe da Koné ble dyttet hardt i ryggen av Vegard Forren på et innlegg i Brann-boksen, men dommer vinket spillet videre.

Brann noterte ingen skudd på mål før mot slutten, men kom likevel svært nær scoring etter 78 minutter. I et flott angrep headet Daniel Pedersen ballen via hodet til Simba og opp i tverrliggeren bak en utspilt Anders Kristiansen.

Også en Koné-heading på tampen strøk tverrliggeren, men alt i alt virket det som trenerne syntes 0-0 var et greit resultat.

– Skit kjedelig

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen var mest opptatt av at laget hans holdt nullen.

– Det (kampen) var «skit kjedelig». Men det er ikke vi som skal underholde her i Sarpsborg, det får de ordne selv. Vi kom for å få med oss noe, og det fikk vi. Vi holder nullen, og jeg synes vi kontrollerer kampen veldig bra, sa han.

Ingebrigtsen fikk spørsmål om han ikke var fristet til å ta mer risiko offensivt.

– Nei, det har vi prøvd før, svarte han humoristisk med henvisning til at Brann tapte sesongens seks første kamper.

Ingebrigtsens lag har tatt bare fire poeng på åtte kamper og ligger nest sist i Eliteserien. Sarpsborg på 8.-plassen har tatt seks poeng på fem kamper.

Onsdag spiller Sarpsborg midtukekamp borte mot Molde.

