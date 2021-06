Lehne Olsen sørget for LSK-seier da reservedommer kom i fokus

For første gang denne sesongen kunne Lillestrøm ønske 600 tilskuere velkommen, og de fikk se en sterk snuoperasjon fra «Fugla», som vant hjemme for annen gang på rad.

Sondre Liseth ga bortelaget ledelsen, men med utligning fra Lehne Olsen kun to minutter senere og ny scoring fra samme mann like før pause snudde Lillestrøm til seier.

– Jeg synes det er en ganske positiv kamp fra vår side. Vi gjør mye bra offensivt, og de bak står imot bra også. Det eneste som irriterer meg er at vi ikke utnytter at de får et rødt kort. Da blir vi litt feige, synes jeg, sa Lehne Olsen om kampen til Discovery.

Han sørget for ny straffe for Lillestrøm direkte etter pause, da Rohit Saggi erstattet hoveddommer Kai Erik Steen og dømte straffespark med en gang, men Kaan Kairinen misbrukte muligheten.

Lillestrøm brant flere gode muligheter i 2. omgang, men kunne likevel sikre seieren mot Haugesund, som avsluttet kampen med ti mann. Etter tumulter og en dytt fra Alioune Ndour, ble Haugesunds senegalesiske innbytter utvist med direkte rødt kort.

Lillestrøm står med seks poeng etter fem kamper, ett mer enn Haugesund, som kom raskt tilbake på jorda igjen etter 4-2-seieren over Viking forrige serierunde.

– En svak 2. omgang og en svak kamp av oss, det er ikke stort mer å si. Noe av det svakeste jeg har sett på lang lang tid, oppsummerte Haugesund-trener Jostein Grindhaug.

Neste kamp for Lillestrøm er borte mot Tromsø neste søndag. Samtidig skal Haugesund ta imot høytflygende Kristiansund.

Svarte umiddelbart

Tross en skuffende kamp for Grindhaugs menn, fikk Haugesund en drømmestart da Sondre Liseth sendte Haugesund i føringen. Spissen snappet opp ballen fra Lillestrøm-forsvaret og var sikker alene med keeper. Men det skulle ikke ta lang tid før Lillestrøm utlignet.

To minutter etter at Haugesund gikk opp i ledelsen fikk Lillestrøm corner, og på hjørnesparket fikk Thomas Lehne Olsen stå alene i boksen og stange inn 1-1.

Rett før pause ble Lehne Olsen tomålsscorer da han scoret fra straffemerket etter en klønete opptreden av Haugesunds Alexander Stølås. Backen forårsaket straffen da han først mistet ballen til Lillestrøms Lars Ranger, før han sendte sammen mann i bakken. Dommer Kai Erik Steen var sikker i sin sak. Sikker var også Lehne Olsen fra straffemerket.

Ny dommer, ny straffe

Straffescoringen var nok til at Lillestrøm kunne gå til pause med 2-1-ledelse, men like etter hvilen feilet hjemmelaget på en ny straffe.

Hoveddommer Steen måtte gi seg til pause, og erstatter Saggi pekte på straffemerket etter bare 15 sekunders aksjon.

Denne gangen var det Lehne Olsen som ble felt. I stedet for at tomålsscoreren gikk for sitt hattrick, var det finske Kaan Kairinen som fikk sjansen fra ellevemeteren. Finnen skjøt hardt, men med et tigersprang klarte Egil Selvik i Haugesund-buret å avverge.

Lillestrøm dominerte og brant flere store muligheter, før det ble veldig ampert ti minutter før slutt.

Kristoffer Velde datt i bakken etter en dytt fra Espen Garnås, som satte sinnene i kok. Først kom Ndour i full fart og dyttet vekk Garnås, før Ifeanyi Matthew knuffet vekk Ndour. Etter litt tenketid og kanskje noen ord på øret fra Steen, som nå var fjerdedommer, viste Saggi fram det røde kortet til Ndour. Matthew fikk bare gult kort, mens Garnås slapp unna.

– Han dyttet lagkameraten min, og jeg måtte forsvare ham, sa Ndour, som ikke skjønte noe av at hans dytt var den eneste som ble straffet med rødt kort.

KAMPFAKTA

Lillestrøm – Haugesund 2-1 (2-1)

Åråsen stadion: 600 tilskuere.

Mål: 0-1 Sondre Liseth (21), 1-1 Thomas Lehne Olsen (24), 2-1 Olsen (str. 43).

Dommer: Kai Erik Steen, Østsiden Askøy.

Gult kort: Ifeanyi Mathew, Pål André Helland, Espen Garnås, Lillestrøm, Peter Therkildsen, Alexander Stølås, Mads Sande, Haugesund.

Rødt kort: Alioune Ndour (79), Haugesund.

Lagene:

Lillestrøm (3-4-2-1): Mads Hedenstad Christiansen – Espen Garnås, Igoh Ogbu, Philip Slørdahl – Lars Ranger, Kaan Kairinen (Fredrik Krogstad fra 90.), Ifeanyi Mathew, Vetle Dragsnes – Ulrik Mathisen (Pål André Helland fra 74.), Gjermund Åsen – Thomas Lehne Olsen (Daniel Gustafsson fra 89.).

Haugesund (4-2-3-1): Egil Selvik – Mikkel Desler, Benjamin Tiedemann Hansen, Fredrik Pallesen Knudsen, Alexander Stølås (Ulrik Fredriksen fra 72.) – Peter Therkildsen, Kevin Martin Krygård (Alioune Ndour fra 72.) – Kristoffer Velde, Sondre Liseth (Mads Sande fra 90.), Niklas Sandberg – Ibrahima Wadji.