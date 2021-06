Djokovic vant Roland-Garros etter heftig snuoperasjon

Med settsifrene 6-7 (6-8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 sikret Djokovic sin 19. Grand Slam-tittel i karrieren, og han nektet samtidig grekeren Tsitsipas hans første noensinne.

Den serbiske superstjernen var favoritt til å vinne turneringen etter å ha beseiret gruskongen Rafael Nadal i semifinalen. Men det så en periode ut til at han var preget av fredagens langvarige duell.

Novak Djokovictakker Stefanos Tsitsipas for kampen i Paris sønda. Foto: (MARTIN BUREAU/AFP)

Det første skikkelige skremmeskuddet fikk han da Tsitsipas kjempet seg til settball på stillingen 5-4. Men Djokovic viste seg sedvanlig seig, sikret settet og brøt så til 6-5. Tsitsipas viste seg finaleplassen verdig da han snudde førstesettet og vant i tiebreak.

Grekeren freste gjennom neste sett nærmest uten å gjøre en feil og vant 6-2. Så startet Djokovic sin snuoperasjon.

Han vant tredjesettet 6-3, og samtidig trengte Tsitsipas behandling for en vond rygg. Det var nok også mentalt tøft for grekeren å tape det tredje settet, og Djokovic fortsatte å utsette ham for klassetennis i det fjerde. Han brøt Tsitsipas i grekerens to første servegame og vant settet 6-2.

Djokovic brøt Tsitsipas til 2-1-ledelse i det avgjørende settet, og han kontrollerte inn settet med 6-4-seier i en finale som varte i over fire timer.