Svakt markeringsspill ga rom for Cardiff-spissen Moore etter 73 minutter, og han gjorde det han kan best da han satte hodet til et perfekt innlegg fra Joe Morrell og sendte ballen inn i lengste hjørne.

Den lange waliseren har hatt litt av en rundreise siden han ble løst fra sin kontrakt i Viking i 2016. Moore kom fra Yeovil til Stavanger, og etter å ha blitt sendt på dør i Jåttåvågen har han vært innom Forest Green Rovers, Torquay, Ipswich, Rotherham, Barnsley, Wigan – før han nå spiller for Cardiff. I sistnevnte klubb står Moore med 42 kamper og 20 mål.

Det ga et noe heldig uavgjortresultat for et Wales-lag som tidvis ble kraftig kjørt av sveitserne og skapte lite selv. Det skal nevnes at Moore hadde vært farlig frampå med en heading også i det 15. minuttet, men det forsøket ble stanset av Yann Sommer.

Det sto 0–0 halvveis i Baku etter en omgang der Sveits hadde ballen to tredeler av tiden, mens waliserne satset på kompakt forsvarsspill og overganger.

Haris Seferovic kom til tre bra muligheter, den siste gigantisk, men hadde ikke finjustert høyrefoten godt nok. I stedet tok hans spissmakker Breel Embolo ansvar.

Borussia Mönchengladbach-spissen hadde først skaffet corner med et godt skudd som Danny Ward fikk slått ut, og på det perfekte hjørnesparket fra Xherdan Shaqiri stanget han inn 1–0 tre minutter ut i 2. omgang.

Kieffer Moore ble fristilt fra sin kontrakt i Viking i januar 2016 etter å ha floppet kraftig.

– Formalitetene rundt Moore er nå avklart og han er fristilt fra Viking, uttalte daværende daglig leder Eirik W. Henningsen til RA.

Vikings Kieffer Moore ligger på banen i semifinalen mellom Viking og Sarpsborg 08 i 2015, da de mørkeblå røk ut på overtid. (Carina Johansen/NTB)





KAMPFAKTA

EM menn lørdag, gruppe A, 1. runde:

Wales – Sveits 1–1 (0–0)

Spilt i Baku, Aserbajdsjan.

Mål: 0–1 Breel Embolo (49), 1–1 Kieffer Moore (74).

Dommer: Clément Turpin, Frankrike.

Gult kort: Kieffer Moore, Wales, Fabian Schär, Kevin Mbabu, Sveits.

Lagene:

Wales (4-2-3-1): Danny Ward – Connor Roberts, Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies – Joe Allen, Joe Morrell – Daniel James (David Brooks fra 76.), Aaron Ramsey (Ethan Ampadu fra 90.), Gareth Bale – Kieffer Moore.

Sveits (3-2-2-1-2): Yann Sommer – Nico Elvedi, Fabian Schär, Manuel Akanji – Kevin Mbabu, Ricardo Rodríguez – Granit Xhaka, Remo Freuler – Xherdan Shaqiri (Denis Zakaria fra 66.) – Breel Embolo, Haris Seferovic (Mario Gavranovic fra 84.).