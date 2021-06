Tsitsipas til sin første Grand Slam-finale

Tsitsipas herjet i de to første settene og så ut til å skulle seile til finale. Zverev slo tilbake og halte i land seieren i de to neste settene, men tyskeren greide ikke å fullføre vendingen. Etter tre timer og 37 minutter kunne 22-åringen fra Aten juble for seier 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3.

Søndag jager han sin første Grand Slam-tittel. Motstander blir enten verdensener Novak Djokovic eller gruskongen Rafael Nadal.

Nadal har 20 Grand Slam-titler og er ute etter sin 14. tittel på rødgrusen i Paris. Djokovic har vunnet Roland-Garros bare en gang, men han har 18 Grand Slam-titler i samlingen.

Tsitsipas og Zverev er to av de unge stjernene som står klare til å ta over etter de «tre store» som har dominert sporten i en generasjon (Roger Federer er den tredje). 24-årige Zverev spilte finale i US Open i fjor, men venter fortsatt på sin første tittel i en av de fire største turneringene.

Tsitsipas var i Grand Slam-semifinale for tredje gang på rad og for fjerde gang totalt, og omsider kunne han juble for finaleplass.

