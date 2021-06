Med sju timers tidsforskjell mellom Norge og Japan på sommeren vil mange øvelser avvikles midt på natten norsk tid i perioden 23. juli – 8. august.

Disse tre parene skal sy sammen sendingene på Discoverys plattformer:

* Dagtid (OL direkte): Carsten Skjelbreid og Anne Sturød.

* Ettermiddag (OL i dag): Susanne Jørstad Wergeland og Tom Stiansen.

* Kveld (OL-kveld): Anne Rimmen og Henrik Elvestad.

Dette er en normal OL-TV-dag i Norge:

00.00-06.00: OL direkte. Direkte idrett på discovery+, TVNorge, Eurosport Norge, Eurosport 1, Eurosport 1-15.

06.00-16.00: OL direkte med studio på TVNorge. Direkte idrett på discovery+, Eurosport Norge, Eurosport 1, Eurosport 1-15

16.00-19.00: OL i dag. Oppsummering av dagens øvelser, TVNorge og discovery+.

21.30-23.00: OL-kveld, TVNorge og discovery+.

Tettpakket

– Vi kommer til å sende OL-relatert innhold på TVNorge i over 20 timer hver eneste dag under OL i Tokyo. På grunn av den verdensomspennende pandemien, så vil hovedredaksjonen vår være i Oslo, men det kommer på ingen måte til å påvirke satsingen vår. Det vil være over 250 personer i aksjon i Oslo og Tokyo. Vi skal levere OL-sendinger av høyeste kvalitet, sier operasjonell leder i Discovery og ansvarlig redaktør i TVNorge Espen Skoland.

Asbjørn Myhre er hovedkommentator håndball og har med seg Ida Alstad og Ole Gustav Gjekstad som eksperter.

Jørn Sundby og Jan Christian Bjørn tar seg av friidretten med Ingvill Måkestad Bovim som ekspert.

Sandvolleyballen er det Jan Kvalheim som skal kommentere alene. Han spilte mange år i verdenstoppen og deltok i OL.













