Den danske regjeringen fikk natt til torsdag støtte fra et flertall av partier i Folketinget for et tak på 25.000 tilskuere i Idrætsparken.

Helseminister Magnus Heunicke (S) begrunner oppjusteringen med «at det er sterk kontroll på epidemien og lave smittetall».

– Det er en stor innsats Danmark har gjort for å komme hit, sa Heunicke på et pressemøte.

En forutsetning for å komme inn på stadion, er et gyldig koronapass.

Det er usikkert om man rekker å organisere for 25.000-grensen til den første kampen mot Finland lørdag.

Den opprinnelige planen var 15.900 billetter per kamp. Danmark spiller sine tre gruppeoppgjør på stadion i København. Senere i mesterskapet kommer Belgia og Russland til den danske hovedstaden.

Parken-arenaen har en maks kapasitet for fotball på 38.000 tilskuere.

