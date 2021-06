Onsdagens TV-sport, time for time

11.00: Tennis, Roland-Garros – French Open (grus, 34,4 mill. euro) fra Paris, årets 2. Grand Slam-turnering: Kvartfinale kvinner. USAs nye tennisyndling Coco Gauff ble mandag den yngste kvartfinalisten i en Grand Slam-turnering på 15 år. Nå møter 17-åringen den useedede tsjekkiske jenta Barbora Krejcikova. (Eurosport N)

13.00: Tennis, Roland-Garros fortsetter med den siste kvartfinalen for kvinner. Der møtes Maria Sakkari fra Hellas og Iga Swiatek fra Polen. (Eurosport N)

15.00: Sykling, etapperittet Slovenia rundt, 1. etappe (151,5 km): Ptuj – Rogaska Slatina. Det norske Uno-X-laget deltar med sju ryttere. (Eurosport 1)

15.45: Sykling, etapperittet Tour de Suisse på UCIs verdenstour (20 av 33), 4. etappe (171 km): Sankt Urban – Gstaad. To norske proffryttere deltar: Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange) og Andreas Leknessund (DSM). Nederlenderen Mathieu van der Poel vant spurten i går og leder sammenlagt. Leknessund er 1.41 minutter bak, Jansen over sju minutter. (TV 2 Sport 2)

16.30: Tennis, Roland-Garros: Tredje kvartfinale for menn: Gruskongen Rafael Nadal fra Spania møter Diego Schwartzman, Argentina. (Eurosport N)

19.00: Håndball, tysk Bundesliga menn, 34. runde: Stuttgart – Flensburg-Handewitt. Flensburg, med seks nordmenn i spillerstallen, fikk god hjelp da Kiel tapte med ett mål i Magdeburg i går kveld. Men forspranget er bare ett poeng så de kan ikke rote seg bort mot formløse Stuttgart når den 34. av 38 serierunder innledes i kveld. (Vsport1)

20.00: Langrenn. Holmenkollen Skishow på rulleski med hele eliten på plass. Jaktstart for kvinner og menn. Arrangementet er ikke åpent for publikum. (NRK 1)

20.00: Tennis, Roland-Garros, siste kvartfinale for menn: Verdenseneren Novak Djokovic fra Serbia har slitt litt hittil i turneringen, men skal likevel håndtere italieneren Matteo Berrettini? (Eurosport N)

20.05: Baseball, USAs Major League: Texas Rangers – San Francisco Giants fra Globe Life Field i Arlington. (Vsport +)

01.30: Ishockey, NHL-sluttspillet, kvartfinale 6. kamp (best av 7): New York Islanders – Boston Bruins fra Nassau Coliseum. Islanders vant 5–4 i Boston natt til tirsdag, leder 3–2 i kamper og kan avgjøre på egen is. (Vsport 1)